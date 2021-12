Cvirus.- Paterna (València) suspèn la Sant Silvestre i prepara un pla de contingència per a la Cavalcada de Reis

Durant la reunió s'ha decidit la suspensió de la carrera popular de la Sant Silvestre, prevista per al pròxim 28 de desembre, i l'elaboració d'un pla de contingència especial per a la Cavalcada de Reis Mags, la celebració dels quals quedarà supeditada a la situació epidemiològica. Des de 2019, aquesta desfilada compta amb punts de repartiment de regals controlats per a evitar aglomeracions.

També s'ha aprovat augmentar les restriccions en aquelles activitats municipals organitzades per l'Ajuntament per a aquest nadal que se celebren tant a l'exterior com a l'interior, les dos sotmeses a més a control d'aforament, informa el consistori.

I es restringeix encara més el nombre de persones que es poden concentrar en les activitats municipals desenvolupades a l'aire lliure, mentre que en espais tancats se sol·licitarà el passaport COVID-19 per a poder accedir.

D'altra banda, el comité ha establit posar de nou a la disposició de la Conselleria de Sanitat tots els espais municipals que necessite per a dur a terme la vacunació massiva, que "tan bon acolliment està tenint entre la població escolar de Paterna" i en els col·lectius que reben la tercera dosi.