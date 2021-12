Raquel del Rosario mostró este fin de semana las cicatrices que cubren el rostro de su hijo, que el pasado mes de agosto fue atacado por un puma en el jardín de su casa de California.

La cantante canaria publicó en Instagram una fotografía donde el pequeño aparece jugando con un gato, dejando ver, así, las marcas que este posee en la barbilla y la mejilla izquierda.

La artista contó el pasado mes de octubre que, varias semanas atrás, había salvado a su hijo del ataque de un puma. El menor había salido al exterior de la casa para "buscar fruta", y allí fue atacado ferozmente por el felino.

Raquel del Rosario publica una imagen de su hijo. INSTAGRAM

Después de que el puma se abalanzara sobre el pequeño, su madre corrió hacia él y apartó al animal a puñetazos. "Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo", recordaba Del Rosario.

"Si alguien me hubiese dicho en ese momento viendo su estado, que tres días después saldría corriendo del hospital jamás lo hubiese creído. 'Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre', me dijo después de dejarle un recipiente con agua en la puerta a modo de disculpa. Sin palabras", añadió.

La cantante incorporó junto al testimonio una instantánea donde podía verse la espalda de su hijo, que estaba repleta de arañazos. Esa imagen, junto a los recuerdos del ataque, la removían por dentro. "Estas semanas hemos ido transitando ese dolor, sintiéndolo y aceptándolo, sin huir de él", expresó.

"El día del incidente, pasé por casa para organizarme con Leo y preparar algunas cosas para el hospital. En ese momento llegaron las autoridades para recoger muestras de ADN y hacerme unas preguntas. Mientras revisaban los alrededores, descubrieron que el puma seguía agazapado en mi jardín a pesar de que habían pasado varias horas", apuntó Del Rosario.

La cantante explicó que "siguiendo el protocolo que dicta la ley de California", se vieron obligados a sacrificar al puma: "Nos hubiese gustado, y me consta que a ellos también, que el desenlace con respecto al animal hubiese sido otro, pero esa decisión no nos correspondía a nosotros".