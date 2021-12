El jutge envia a presó el detingut per matar la seua parella a Torrevella

El jutjat manté la causa oberta per un delicte d'homicidi, sense perjuí d'ulterior qualificació. El jutge també ha acordat com a mesura cautelar la suspensió del dret a la pàtria potestat respecte a la filla de la parella, una xiqueta de tres anys.

Els fets van ocórrer durant la matinada del dissabte. Sobre les 07.15 hores, l'home, de 39 anys, es va presentar en les dependències de la Guàrdia Civil de Torrevella i va manifestar que la seua parella es trobava inconscient després d'una agressió que, segons va afirmar, era mútua entre els dos.

Els agents de la Guàrdia Civil es van desplaçar fins al domicili, on van confirmar la mort de la dona, de 35 anys. Es tracta d'una parella, resident a Torrevella, amb una filla menor d'edat. Segons l'institut armat, no hi havia denúncies prèvies entre ells.