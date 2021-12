Cs valora que la "apuesta sin precedentes" por el municipalismo permitirá "financiación directa" a las nueve ELA

Así lo ha indicado durante una visita a la ELA de El Mármol, en Rus, en la que ha estado acompañado por la secretaria de Acción Institucional del partido en la provincia, María Dolores Galiano, así como por los concejales naranjas en el Ayuntamiento Juan Antonio Palomares y Josefa García.

Moreno ha ensalzado la aprobación de la Ley de Financiación de las ELA la pasada semana en el Parlamento de Andalucía y ha explicado que va a permitir la financiación directa de las nueve ELA que hay en la provincia de Jaén: El Mármol, Mures, la Estación de Linares-Baeza, La Ropera, Los Villares, La Bobadilla, Garcíez, El Centenillo y La Quintería.

Según ha dicho, estas poblaciones tenían "dificultades de financiación para prestar los servicios básicos que le son propios, un problema que se repite en las 36 ELA que hay en toda Andalucía, y que aglutinan a más de 60.000 vecinos". De ahí que fuera "necesario proporcionarles financiación y devolverles autonomía financiera y desdibujar la dependencia que tenían de los municipios matrices desde la ley de 2013".

"Esta ley que ahora ve la luz responde a un compromiso adquirido por el Gobierno de Ciudadanos y, en particular, por el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, con el que, una vez más, Ciudadanos cumple", ha dicho, no sin destacar que se corrige "un error histórico de más de tres décadas que el PSOE no supo o no quiso solucionar".

El dirigente de Cs ha añadido que "los primeros recursos, 2,5 millones de euros, que ya están consolidados como financiación incondicionada con un fondo estructural anual revisable, ya los cobraron en junio de 2021 y así será los próximos años".

De estos fondos, se destinaron 376.000 euros a las nueve ELA de Jaén, "que se repartieron por criterios estrictos de población" y que iban desde los 9.090 euros que recibió El Centenillo hasta los 94.369 euros para la Estación de Linares-Baeza".

A esto ha sumado que "ahora las ELA podrán acceder directamente a la Patrica (Participación en los Impuestos de la Comunidad autónoma)", mientras que antes tenían que hacerlo a través de la caja del ayuntamiento matriz. También "van a poder participar directamente en las obras del PFEA, que crean empleo en los núcleos rurales, y optar a todas las ayudas, subvenciones y proyectos de la Junta de Andalucía de forma directa".

"Estamos hablando de recursos que van directamente al mundo rural, a la lucha contra la despoblación, a generar oportunidades en nuestros pueblos, y esta es la apuesta decidida por el municipalismo de Cs en el Gobierno de Andalucía", ha manifestado.

El coordinador provincial ha recordado que esta ley contó con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios, pero "no con el apoyo de Vox". Una formación que, a su juicio, "está con la calculadora electoral en la mano, en lugar de tener presente las demandas y necesidades que tanto tiempo lleva reclamando el mundo rural".