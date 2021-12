Miriam Andrés pide la dimisión del alcalde de Palencia y se ofrece para que el PSOE lidere la Alcaldía

Así lo ha hecho después de saltar la noticia del adelanto de elecciones y del cese de los consejeros de Ciudadanos, y ante la situación en la que se queda el Consistorio de Palencia donde gobiernan el PP y la formación naranja con un pacto.

"Su situación es insostenible y la situación a la que aboca a la ciudad de Palencia es totalmente desesperada y trágica", ha expresado Andrés, quien ha añadido que los 'populares' han hecho con Ciudadanos "lo que han querido", algo que la parece "indigno" de un partido de Gobierno.

La portavoz del PSOE en el Consistorio se ha preguntado "qué fuerza tiene hoy el alcalde de Palencia apoyado por dos concejales para sacar unos presupuestos o para sentarse con la presidenta Provincial del Partido Popular a negociar los intereses de la ciudad cuando acaba de aplaudir la decisión de su líder, el señor Mañueco, diciendo que era algo de justicia y que no iban a someter al Gobierno de la Junta a los privilegios de unos pocos".

Así, ha puesto como ejemplo al vicepresidente de la Diputación de Soria quien ha dimitido después de conocer la noticia al tiempo que indicaba que la había hecho "mucha gracia" escuchar a la presidenta de la Diputación y presidenta del Partido Popular decir que la situación no era extrapolable porque en la Junta el PP tiene el BOCyL para cesar y en al ayuntamiento dejarían de ser concejales inmediatamente.

Preguntada por una posible moción de censura, ha apuntado que no quieren engañar a nadie y que el PSOE solo cuenta con once votos y se necesitan 13, y aun contando con el apoyo de Ganemos "la moción no saldría del despacho del secretario".

Andrés ha propuesto al Grupo Socialista como grupo mayoritario en el Ayuntamiento para dar un paso al frente y que haya una alcaldía totalmente ajena al grupo de Ciudadanos y del Partido Popular y que pelee con fuerza por los intereses de los palentinos, "pero eso solo pasa por la dimisión de alguien que está sujeto a apenas dos concejales de 25", ha sentenciado.