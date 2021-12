Alessandro Lecquio, sobre el homenaje a Rocío Jurado: "Se queda cojo al no citar a sus hijos ni a sus nietos ni al viudo"

El homenaje que Rocío Carrasco organizó a través de Sálvame a su madre, Rocío Jurado, no ha sentado nada bien a gran parte del clan. Tras las declaraciones de Rosa Benito y Gloria Camila, donde explicaban por qué no habían acudido al evento, Rocío Flores admitió que nadie la había invitado.

Este lunes, ha sido Alessandro Lecquio quien ha ofrecido su opinión sobre un evento que muchos han calificado de oportunista. Tras escuchar las primeras declaraciones que Ortega Cano hizo en Viva la vida, el conde ha argumentado que "homenajes a Rocío Jurado hay varios durante el año y su hija no ha estado en ninguno".

"A mí me parece que este es un homenaje que se queda cojo cuando no citas ni a sus hijos ni a sus nietos y, el viudo, que es uno de los personajes más importantes de esta historia, ni aparece", ha sentenciado Lecquio. También Joaquín Prat ha explicado que, "si Rocío Carrasco está al margen de la familia y el homenaje lo hace ella", era de esperar que no invitasen a algunos de los miembros del clan Jurado.

Antonio Rossi, por su parte, ha apuntado: "Una cosa es dejar al margen del evento, como dice Ortega Cano, pero creo que no se puede dejar al margen de la vida de Rocío Jurado a sus tres hijos, a dos de ellos, le guste o no le guste a gente de la familia, a Rocío Carrasco o a quien sea. Tiene tres hijos y los adoptó. Es una cosa dolorosa para los dos hijos y para el viudo, que le deja al margen".