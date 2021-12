Cano creu que "les aglomeracions no són un problema sempre que la mascareta s'use en tots els casos"

Segons Cano, el risc està en aquelles "accions en les quals ens llevem la mascareta enfront d'altres persones", ja que hi ha espais com són els comerços on "segurament tothom anirà amb mascareta" i altres llocs on la majoria fa un "ús més lleuger".

L'edil ha realitzat aquestes declaracions després de fer balanç de la campanya policial per a controlar l'ús del patinet en la ciutat, en ser preguntat per la marxa de la campanya nadalenca en matèria de seguretat i aglomeracions en el context de la pandèmia.

En aquest sentit, Cano ha insistit que "la clau" per a evitar contagis està en l'ús de la mascareta. Per aquest motiu, "de manera prudent" l'Ajuntament va decidir suspendre la festa de Nit de cap d'any en la plaça, ha explicat.

Al seu juí, "el més normal" que és en una festa de Nit de cap d'any no s'use la mascareta correctament i el consistori ha suspès la festa des d'eixe prisma de "prudència". "Siguem honests, algú s'imagina una festa amb DJs en Nit de cap d'any i l'ús de mascareta correcta de tota la gent que hi ha ací? Jo no, encara que potser em sorprenc, però per l'experiència que tinc no ho veig i la clau està ací, en la mascareta", ha reiterat.

El regidor de Protecció Ciutadana ha assenyalat que "els governs dictem normes però no som els tutors legals del comportament de les persones. Ací hi ha una responsabilitat que també cadascun de nosaltres tenim". I en aquest context, Cano ha defès, que més enllà de la vacuna, "la barrera física absoluta és la mascareta: és el nostre cinturó de seguretat enfront del coronavirus", ha conclòs.