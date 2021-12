Baldoví demana al PSPV que siga més "País Valencià" i menys "Partit Socialista" en el finançament autonòmic

"M'agradaria que el PSPV exercira més de PV (País Valencià) i menys de PS (Partit Socialista)", en al·lusió a les sigles que conformen el seu nom. Així ho ha afirmat en una entrevista amb Europa Press sobre la posició dels socialistes valencians entorn del finançament en relació als seus socis en el govern del Botànic (Compromís-Unides Podem).

En qualsevol cas, Baldoví remarca que fins que no veja el nou model, no li'l creurà, perquè de moment l''esquelet' presentat per Hisenda "no permet que els cinc milions de valencians siguen molt optimistes". "No hem arribat fins a ací per a quedar-nos igual o pitjor", adverteix, encara que recorda que la ministra sí va donar "una bona notícia" en la seua última intervenció en el Congrés quan va dir que hi haurà més recursos en el sistema de finançament.

Fins llavors, defèn que les autonomies que han d'eixir beneficiades de la reforma són les que reben menys fons que la mitjana, com la Comunitat, i que s'ha de garantir que hi haja diners suficients per a finançar les competències transferides (sanitat, educació i servicis socials) i així "no recórrer un any rere l'altre a eixe mecanisme pervers del FLA (Fons de Liquiditat Autonòmica), que no deixa de ser un préstec".

Per a aconseguir-ho, Baldoví creu que els partits valencians han d'estar units i que el PSPV ha de prioritzar a la Comunitat a les seues sigles. Sí reconeix els "gestos importants" per part del 'president' de la Generalitat i líder socialista, Ximo Puig, en reunir-se amb el seu homòleg a Andalusia, Juanma Moreno (PP), per a tancar una posició comuna en finançament. "Cal parlar i pactar amb qui siga per a tindre un finançament just", recalca.

"SI HI HA PRESSUPOSTOS, HI HA LEGISLATURA"

Al marge del finançament, sobre si Pedro Sánchez esgotarà la legislatura, el portaveu de Compromís defèn que "allò normal" és que siga així perquè els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2022 "s'aprovaran d'una manera o una altra", ja estan en el Senat i açò és "un missatge que legislatura durarà com a mínim fins el 2023".

"Si hi ha pressupostos, hi ha legislatura, i deuria ser normal", assevera, mentre rebutja avançar comicis "en funció dels interessos electorals d'un partit" perquè ho veu "pervers" en anar en contra del mecanisme de dissolució de les Corts Generals.