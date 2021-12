Cano cree que "las aglomeraciones no son un problema siempre que la mascarilla se use en todos los casos"

Según Cano, el riesgo está en aquellas "acciones en las que nos quitamos la mascarilla frente a otras personas", puesto que hay espacios como son los comercios donde "seguramente todo el mundo irá con mascarilla" y otros lugares donde la mayoría hace un "uso más ligero".

El edil ha realizado estas declaraciones tras hacer balance de la campaña policial para controlar el uso del patinete en la ciudad, al ser preguntado por la marcha de la campaña navideña en materia de seguridad y aglomeraciones en el contexto de la pandemia.

En este sentido, Cano ha insistido en que "la clave" para evitar contagios está en el uso de la mascarilla. Por este motivo, "de manera prudente" el Ayuntamiento decidió suspender la fiesta de Nochevieja en la plaza, ha explicado.

A su juicio, "lo más normal" que es en una fiesta de Nochevieja no se use la mascarilla correctamente y el consistorio ha suspendido la fiesta desde ese prisma de "prudencia". "Seamos honestos, ¿alguien se imagina una fiesta con DJs en Nochevieja y el uso de mascarilla correcta de toda la gente que hay ahí? Yo no, aunque a lo mejor me sorprendo, pero por la experiencia que tengo no lo veo y la clave está ahí, en la mascarilla", ha reiterado.

El concejal de Protección Ciudadana ha señalado que "los gobiernos dictamos normas pero no somos los tutores legales del comportamiento de las personas. Aquí hay una responsabilidad que también cada uno de nosotros tenemos". Y en este contexto, Cano ha defendido, que más allá de la vacuna, "la barrera física absoluta es la mascarilla: es nuestro cinturón de seguridad frente al coronavirus", ha concluido.