Cs pide que Gobierno le ceda a Ayuntamiento titularidad del campo de fútbol de Gibraljaire para su modernización

Así, el Consistorio podría acometer la reforma y modernización de las instalaciones, que quedaron fuera del plan de campos de fútbol municipal impulsado hace ya muchos años, han detallado.

"La barriada de Miraflores de nuestra ciudad clama por unas instalaciones deportivas de calidad para la práctica del fútbol. Históricamente ha sido un barrio con mucha afición y tradición futbolística, pero esos sueños se han visto truncados. No tienen instalación deportiva por culpa de la maraña burocrática existente en torno al único espacio que puede albergar una instalación de estas características", ha avanzado Losada.

Al respecto, ha agregado que en "Ciudadanos queremos que eso cambie. Queremos que el Gobierno nos ceda estos terrenos para poder dotar a Miraflores de un campo de fútbol a la altura de lo que el barrio merece".

"En estos tiempos en lo que desde Andalucía Ciudadanos impulsa simplificaciones administrativas hay que luchar por ser útiles y no perdernos en procedimientos que al final a quienes perjudican es a los vecinos. No parece lógico queste terreno no esté en manos del Ayuntamiento para dar respuesta a las necesidades de un barrio muy densamente poblado", ha incidido.

En este punto, Losada ha lamentado la falta de voluntad de colaboración entre administraciones, lo que ha causado un gran perjuicio a los deportistas y sus familias, que irremediablemente tienen que desplazarse a otros barrios de la ciudad para poder desarrollar el deporte que les apasiona.

"No nos vamos a rendir hasta conseguir revertir esta situación. A tesón no nos gana nadie. Ya lo hemos demostrado gestionando el cambio a LED de la iluminación de 27 instalaciones deportivas con fondos europeos; asumiendo la gestión del Estadio de Atletismo, o cambiando tras muchos años el parqué del Carpena e impermeabilizando y aislando su cubierta", ha aseverado la portavoz.

Por su parte, Carballo ha agregado que "desde Ciudadanos, cuando recogimos el guante de esta legítima reivindicación de los vecinos de Miraflores, al recibir la delegación de Deporte en Málaga. Desde el minuto uno nos pusimos a trabajar para solucionar los problemas que parecían infranqueables, simplemente incorporando trabajo y voluntad para poder sacar adelante esta infraestructura".

Ha explicado que, en septiembre de 2017, dentro del Plan municipal de dotación integral de césped artificial, se redactó el proyecto básico y de ejecución para la remodelación del campo de fútbol Gibraljaire, en la calle Nuestra Señora de los Clarines número 11, de Málaga.

Según se incluye en la moción, la memoria del mencionado proyecto pone de manifiesto que, conforme al vigente PGOU de Málaga, aprobado en julio de 2011, la parcela está calificada como E, correspondiente a equipamiento (educativo) y que se contempla la implantación de un campo de fútbol 11 de césped artificial de dimensiones 90x45 metros con posibilidad de dividirlo en dos campos de futbol 7 de dimensiones 45x30 metros. A todo ello se le unirían las instalaciones y elementos auxiliares necesarios.

"Pero, aun con proyecto ya redactado, el problema radicaba en que los suelos no eran propiedad de este Ayuntamiento y por ello no se podía acometer. No entramos a valorar el porqué, pero la realidad es que el proyecto se quedó aparcado y nadie terminó de hacer el trabajo administrativo necesario para desenmarañar los problemas que surgían de no saber fehacientemente quién era el propietario real de esos suelos", ha apuntado Carballo.

También ha incidido en el interés de Ciudadanos siempre ha sido el de sacar del cajón este proyecto. "Con la inestimable ayuda de los funcionarios del Área de Deporte, se hizo una labor importante de investigación que nos llevó a conocer al propietario real de los suelos, primer paso y fundamental para que el proyecto pueda seguir su discurrir hasta el objetivo de hacerlo realidad al fin", ha explicado.

En la iniciativa se recoge de manera profusa todas las averiguaciones registrales y catastrales que se han hecho, así como el marco normativo vigente, para concluir que el Ayuntamiento puede pedir la cesión gratuita de los terrenos. Ciudadanos se compromete, además, a que el uso siga siendo el actual, con las modernizaciones reseñadas.