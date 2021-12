Baldoví pide al PSPV que sea más "País Valencià" y menos "Partido Socialista" en la financiación autonómica

"Me gustaría que el PSPV ejerciera más de PV (País Valencià) y menos de PS (Partido Socialista)", en alusión a las siglas que conforman su nombre. Así lo ha afirmado en una entrevista con Europa Press sobre la posición de los socialistas valencianos en torno a la financiación en relación a sus socios en el gobierno del Botànic (Compromís-Unides Podem).

En cualquier caso, Baldoví remarca que hasta que no vea el nuevo modelo, no se lo creerá, porque de momento el 'esqueleto' presentado por Hacienda "no permite que los cinco millones de valencianos sean muy optimistas". "No hemos llegado hasta aquí para quedarnos igual o peor", advierte, aunque recuerda que la ministra sí dio "una buena noticia" en su última intervención en el Congreso cuando dijo que habrá más recursos en el sistema de financiación.

Hasta entonces, defiende que las autonomías que deben salir beneficiadas de la reforma son las que reciben menos fondos que la media, como la Comunitat, y que se debe garantizar que haya dinero suficiente para financiar las competencias transferidas (sanidad, educación y servicios sociales) y así "no recurrir un año tras otro a ese mecanismo perverso del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), que no deja de ser un préstamo".

Para conseguirlo, Baldoví cree que los partidos valencianos deben estar unidos y que el PSPV tiene que priorizar a la Comunitat a sus siglas. Sí reconoce los "gestos importantes" por parte del 'president 'de la Generalitat y líder socialista, Ximo Puig, al reunirse con su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno (PP), para cerrar una posición común en financiación. "Hay que hablar y pactar con quien sea para tener una financiación justa", recalca.

"SI HAY PRESUPUESTOS, HAY LEGISLATURA"

Al margen de la financiación, sobre si Pedro Sánchez agotará la legislatura, el portavoz de Compromís defiende que "lo normal" es que sea así porque los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 "se van a aprobar de una manera u otra", ya están en el Senado y esto es "un mensaje de que legislatura va a durar como mínimo hasta 2023".

"Si hay presupuestos, hay legislatura, y debería de ser lo normal", asevera, mientras rechaza adelantar comicios "en función de los intereses electorales de un partido" porque lo ve "perverso" al ir en contra del mecanismo de disolución de las Cortes Generales.