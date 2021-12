Cvirus.- La interdepartamental estudia ampliar el passaport covid a la Comnitat Valenciana

En aquests moments, s'exigeix en locals d'oci i restauració amb aforaments de més de 50 persones; espais dedicats a activitats recreatives i d'atzar amb menjar; esdeveniments i celebracions de més de més de 500 persones on no sempre es puga portar la mascareta i visites a hospitals i a residències de servicis socials.

Puig, en una entrevista a Espejo Público recollida per Europa Press, ha recordat a més, preguntat per si és partidari que la mascareta torne a ser obligatòria en l'exterior, que la recomanació "sempre ha sigut la de mantindre la mascareta en tots els àmbits en els quals no es puga mantindre la distància de seguretat, inclosos els exteriors".

En eixe sentit, ha defès "l'ús massiu" de la mascareta en tots els espais perquè "és un element per a garantir de seguretat i s'ha demostrat que és un instrument fonamental en lluita aquest pandèmia".

D'altra banda, sobre una tercera dosi generalitzada, ha considerat que cal "ser rigorosos" i "jerarquitzar la vacunació". "No es pot vacunar 'Urbi et orbi' d'una manera immediata, sinó cal seguir la jerarquització", ha recalcat. En eixe sentit, ha apuntat que ara l'esforç se centra en els vacunats amb AstraZeneca i Janssen i el criteri d'edat, al costat d'altres col·lectius vulnerables.

Posteriorment, si els experts avalen la generalització de la tercera dosi a totes les edats caldrà "dur-ho a terme el més immediat possible perquè estem parlant de com combatre definitivament aquesta pandèmia".

D'altra banda, també ha recalcat la importància de la qüestió anímica. "És fonamental la recuperació emocional i el Nadal és un espai de retrobament i ha de ser-ho des de la prudència", ha defès Puig.

Per la seua banda, consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una entrevista a 'Les noticies del matí' no ha volgut concretar més detalls i s'ha limitat a assenyalar que aquesta extensió del passaport afectaria als espais on hi ha "més risc de contagi" perquè habitualment es prescindeix de la mascareta i que no necessàriament són locals tancats, segons ha informat la cadena.

Així mateix, ha comentat que la Generalitat espera a conéixer el contingut de les reunions previstes aquesta setmana en la Conferència de Presidents i el Consell Interterritorial de Salut. Barceló ha reconegut que l'escalada en la incidència de coronavirus en l'últim mes és "preocupant" i que la tendència apunta que la xifres de contagis continuaran augmentat.

No obstant açò, malgrat que s'ha incrementat el nombre de contagis i estem quasi un 40% per damunt de l'any passat, l'hospitalització "no té gens que veure, estem el 50% per sota en ingressos" ja que "comptem amb la vacuna, i la vacuna salva vides, és la que més ens protegeix".

Ha confirmat, a més, que fins ara s'han detectat a la Comunitat Valenciana sis casos de la variant ómicron. Són els cinc positius d'un menjar de València on va eixir el primer cas, seqüenciat a Elx, una dona procedent de Dinamarca.

Barceló ha recalcat en l'entrevista que amb del certificat covid, "la gran aposta" de la Generalitat per a guanyar la carrera al coronavirus contínua sent la vacuna, que "salva vides" i és "la que més ens protegeix". "Seguim insistint i hem engegat la maquinara per a vacunar, vacunar i vacunar", ha recalcat.

En eixe sentit, ha comentat que el Nadal "són unes festes molt entranyables però ara no estem en eixe moment". Per açò, ha recalcat: "La prudència és el millor i seria aconsellable que ens reunírem com a màxim dos nuclis familiars, que ventilem l'espai i que no oblidem l'ús de la mascareta i la resta de mesures".

CAMPANYA DE VACUNACIÓ

En eixe sentit, ha explicat que el desplegament més important en aquests moments s'orienta a agilitzar l'administració de terceres dosis a la població acordada entre el Govern i els comunitats autònomes, així com captar els persones que encara no s'han vacunat.

Sanitat vol accelerar la inoculació de la dosi de record als majors de 60 i per a açò començarà a citar a totes les persones d'aquest col·lectiu a través d'un SMS o d'una telefonada dels seus centres de salut, a més dels vacunats amb AstraZeneca i Janssen. Per açò, ha recordat que no és necessari que acudisquen als punts de vacunació sense cita. Quan concloga aquest procés serà el torn dels menors de 60.

A més, aquest dimecres s'acabarà de vacunar les aules d'aquesta primera fase. Al gener, quan els xiquets tornen al col·legi se seguirà amb el procés i se sumaran les classes que ara estan confinades. D'aquesta manera, al gener acabarà la vacunació de la població entre 5 i 11 anys.

Barceló ha destacat que es mantindran els reforços COVID, més de 6.500, es prorrogaran fins a finals d'abril i a més amb la perspectiva de la creació de 6.000 places estructurals. Per la seua banda, en el rastreig dels casos covid s'han incorporat 60 militars de l'Exèrcit i 60 més que hem sol·licitat i que el Ministeri ens ha autoritzat. En total, 120 rastrejadors més, que s'afigen als de Salut Pública i els de Atenció Primària, els contractes de la qual s'han prorrogat.