PSN muestra su "satisfacción" ante los resultados del Barómetro y considera que Chivite sale "reforzada"

"El Gobierno de Navarra, la presidenta, y la gestión de la pandemia salen reforzados, pese a lo que decían algunos", ha afirmado Alzórriz, tras explicar que "a la ciudadanía navarra se le ha preguntado cómo veía la gestión de este Gobierno y ha respondido mayoritariamente afirmativamente".

El portavoz socialista ha considerado que "la apuesta que hizo este partido por un gobierno progresista y plural está siendo ratificada y reforzada por el conjunto de la ciudadanía, frente a la deriva que tiene la derecha".

"Las formas de confrontar, el pesimismo que transmite, esa Navarra oscura que transmite la derecha... La gente responde que no la quiere, que no le vale y que esa no es la Navarra de futuro en la que están pensando. Quieren una Navarra ilusionante, plural, comprometida con sus gentes, que avanza en convivencia, y que mire al futuro con esa ilusión que todas y todos nos merecemos", ha añadido, tras apuntar que la ciudadanía navarra "es mayoritariamente progresista".