El cicle de 'Nadal al Raval' estrenarà tres funcions de companyies de Castelló

El cicle de teatre 'Nadal al Raval' arrancarà aquest dimarts en el Teatre del Raval amb l'estrena de l'obra 'Júlia al país dels llibres' de la companyia castellonenca Teatre de la Resistència, una funció basada en el clàssic 'Alicia en el país de las maravillas' que treballa temàtiques com els sentiments, la família, l'aprenentatge o l'amistat.

No serà l'única funció que tria 'Nadal al Raval' com a escenari per a estrenar l'obra. També ho faran dos companyies locals més, Xarop Teatre amb 'La costurereta valenta' el dimecres 22, i Teatro-T Artes Visuales amb 'Colorín Acolorit' per a tancar el cicle el dijous 30 de desembre.

'La costurereta valenta' és una versió lliure de 'El sastrecillo valent' que pretén visibilitzar el paper i els oficis de les dones, mentre que 'Colorín Colorado' és un teatre amb audiovisuals que parla sobre la imaginació i la creació a través dels personatges que van sorgint.

A les tres obres castellonenques se sumisca la representació de tres funcions de companyies valencianes. El dijous 23 de desembre 'El rei Mides i la metamorfosi' del Baile de San Vito mitjançant titelles i música en directe; el dimarts 28 amb la proposta 'Lluna, dos i tres' de Teatre de l'Abast que té el medi ambient i l'amistat com a eix de la història d'aventures; i el dimecres 29 'Tranvía num 12' de la Finestra Nou Circ amb teatre-circ gestual i musical amb malabares, acrobàcies, clown i moltes situacions divertides.

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, ha destacat que seran sis obres on es manté la línia de suport a les empreses culturals de la ciutat i també unes altres del territori valencià, que permetran "gaudir de diferents llenguatges teatrals de sala". Fent referència a la programació, l'edil també ha assenyalat que s'ha dissenyat "pensant en un públic familiar perquè aquest són dates especialment màgiques per als xiquets i xiquetes".

Totes les obres es representen a les 18.00 hores i es poden aconseguir entrades, per 3 i 4 euros, a través del portal entradescastello.es.