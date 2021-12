Igea aseguró que Tudanca no contaría con CS "para nada" a no ser que pidiera perdón "de rodillas" por sus "barbaridades"

20M EP

NOTICIA

El ya ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró en una entrevista concedida a Europa Press el pasado viernes 17 de diciembre que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, no contaría con Ciudadanos "para nada" a no ser que "pidiera perdón" de "rodillas" por sus "barbaridades".