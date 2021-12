Compromís decidirà al gener en el si del grup al substitut de Ferri perquè ara toca votar pressupostos

Així ho han assenyalat les dos portaveus adjuntes de la coalició en la cambra, Aitana Mas i Mónica Álvaro, preguntades pel procés de substitució de Ferri, a qui han lloat. Aquest últim, també en atenció als mitjans, ha assenyalat que, malgrat d'haver anunciat la seua decisió d'abandonar aquest càrrec i la seua acta, segueix "de cos present", per la qual cosa no serà fins al cap de Nadal quan es convoque una reunió amb el grup parlamentari per a decidir successor.

Ferri ha apuntat que és "extrany" parlar de qui serà el seu relleu quan "encara està de cos present" i ha apuntat que és una decisió que deixa els seus companys de grup, algun d'ells està al Consell, i s'ha mostrat "segur" que adoptaran "la millor decisió possible".

Respecte als terminis, ha indicat que l'important aquesta setmana és aprovar els pressupostos i la llei d'acompanyament, per la qual cosa deixaran passar el Nadal, i després parlarà amb la resta de portaveus i es convocarà alguna reunió de grup, quan vinga bé a tots, perquè "puguen estar tots els disputats i marcar el calendari i triar el nou portaveu".

L'encara síndic de Compromís ha comentat que li ha donat "moltes voltes" al capdavant i ha pensat "moltes coses" en aquests dies i ha admès estar "molt nerviós" per aquest ple, que serà l'últim per a ell, igual que ho va estar en les seues primeres intervencions.

Així mateix, s'ha mostrat molt "agraït" als companys per poder gaudir d'aquesta sessió, de "treballar pels valencians per última vegada" i per aprovar uns prespuestos que "milloraran la vida dels valencians en 2022, entre els quals em trobaré jo mateix, que ja estaré fora de les Corts".

Ferri ha assenyalat que ha sigut "un orgull" arribar a ser síndic després d'haver passat quatre anys en l'oposició d'un Govern que estava "esgotat" i feia "més dany que bé", per contra, en eixos sis anys del Botànic haver millorat la vida dels valencians i ampliat els seus drets.

De fet, ha assenyalat que una de les coses per les quals va entrar en política va ser per a defendre els drets LGTBI i quan es van aprovar les lleis va pensar que ja es podia "retirar tranquil". Així, ha recalcat que el millor moment va ser l'aprovació de les lleis que reconeixen els drets LGTBi, encara que sosté que el conjunt és "molt positiu" i ha assenyalat que és "bonic veure com en aquest temps s'ha ampliat tant els drets dels valencians i millorat les condicions de vida de tanta gent vulnerable".

"ENCARA ÉS MOLT PROMPTE"

Per la seua banda, Aitana Mas ha mantingut que és "important mantindre els temps" ja que Ferri no deixarà l'acta fins al 15 de gener i ha assenyalat que, ara, s'obri un camí en el qual el grup parlamentari ha de decidir quin serà el seu portaveu però "encara és molt prompte".

Preguntada per si està disposada per a assumir eixa responsabilitat, ha subratllat que es va presentar a unes primàries a Alacant "precisament per a liderar un projecte polític", per la qual cosa "evidentment" està a la disposició del grup, "però igual que jo, ho estaran tots els meus companys", ha considerat.

En tot cas, ha recalcat que aquesta és "una de les qüestions més importants, ser síndic no és qualsevol cosa" i ha insistit que tot el que entra en política "vol liderar un grup i, en aquest cas, jo sóc una més". "Evidentment estic ací, he estat en tàndem amb Fran durant aquests anys, i crec que que en el grup hi ha gent molt capacitada, podria ser qualsevol i serà qui esculla el grup", ha afegit.

Sobre el treball de Ferri, ha apuntat que han sigut "notòries" les declaracions d'afecte que ha rebut des del divendres i ho ha definit com "una molt bona persona amb la qual és molt fàcil arribar a acords i, per açò, les reaccions de la seua marxa són precisament tan afectives". "Ha fet molt bé el seu treball", ha resumit.

En tot cas, ha dit que queden "encara tres setmanes per davant per a parlar del tema, però aquesta setmana toca fer-li el reconeixement i el comiat com toca i no toca una altra cosa". "Després ja s'articularà com es decideix el síndic, però sempre ha sigut en el si del grup i així ha de seguir sent", ha postil·lat.

"Si Ferri està fins al dia 15, s'haurà de triar a principis del mes de gener però per descomptat no en la setmana de votació dels pressupostos, que és la més important en Les Corts ni en Nit de cap d'any, sinó que és una qüestió que cal debatre i reflexionar amb calma" i per a la qual "encara tenim temps", ha recalcat.

En la mateixa línia s'ha pronunciat Mónica Àlvaro, qui ha assenyalat que aquesta setmana en Les Corts es debaten els pressupostos i s'aprovaran "coses per les quals hem lluitat coze a colze", el síndic "continua com a tal, queden moltes setmanes per davant i ja anirem parlant".

Álvaro ha descartat que es puga produir una crisi per aquesta designació: "Hi haurà votació del grup i espere que la persona que li substituïsca, que molt treball tindrà per davant simplement per a igualar eixa tasca, serà triada amb el suport de tots". "Ha de ser una persona que ostente el càrrec de diputat", ha indicat.