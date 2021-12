Cs lamenta que el alcalde contrate una nueva asistencia externa para Capital Verde UE "sin resolver los reparos previos"

La formación 'naranja' recuerda que el equipo no ha realizado actuación alguna en materia de ruido; no ha instalado ni un solo punto de recarga para vehículos eléctricos; no ha creado ni un solo metro cuadrado nuevo de zona verde, y ha sido incapaz de licitar el nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes.

Las ciudades candidatas a 'Capitalidad Verde' fueron analizadas en la anterior convocatoria respecto a parámetros como calidad del aire, ruido, residuos, naturaleza, biodiversidad, uso sostenible del suelo, economía verde, ecoinnovación, adaptación al cambio climático, movilidad urbana sostenible, eficiencia energética, y gobernanza.

El Grupo Municipal Ciudadanos resalta que el equipo de Gobierno formado por PSOE, UP y Partido Riojano, lejos de impulsar la movilidad urbana sostenible y la eficiencia energética, llegó a votar en contra en el Pleno del Ayuntamiento de Logroño de la propuesta de Ciudadanos para crear una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la ciudad.

Del mismo modo, el equipo de Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza ha rechazado todas las iniciativas de Ciudadanos para mejorar el transporte urbano, "eje esencial de la movilidad sostenible en las ciudades".

El anuncio de la contratación de una segunda asistencia técnica para redactar una nueva candidatura de Logroño a 'Capitalidad Verde' tras el fracaso de la primera, vuelve a incidir en los mismos errores de la primera, ya que tan siquiera se han resuelto los reparos y deficiencias reseñados por el jurado en julio de 2021.

Tal y como ocurrió con la primera candidatura, el grupo municipal Ciudadanos considera que "en la contratación de esta segunda asistencia técnica hay más de propaganda, como ocurrió en la primera intentona, que predisposición real de PSOE, UP, y Partido Riojano de aprovechar la iniciativa europea para mejorar la ciudad en los ámbitos motivo de análisis".

El Grupo Municipal Ciudadanos reclama al alcalde Pablo Hermoso de Mendoza que primero actúe en la ciudad en los ámbitos referidos en la convocatoria de 'Capitalidad Verde' y posteriormente concurra, "y no al revés, ya que queda claro que el único interés del equipo de Gobierno es la propaganda".