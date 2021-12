L'il·lustrador Javier Parra acaba a València un mural dissenyat per Renau en 1969 durant el seu exili a Berlín

El mural, pintat sobre 15 taulers de fusta i projectat per a estar en un espai interior, mesura set metres d'altura i 4,5 metres d'ample. Parra ha realitzat aquest projecte a València durant els últims dos anys atenent el projecte original de Renau.

El 5 de febrer de 1969, durant el seu exili en la República Democràtica Alemanya (RDA), Josep Renau (València, 1907 - Berlín Oriental, 1982) va rebre l'encàrrec de desenvolupar un mural dedicat al paper de la classe treballadora en l'era de la Revolució Cientificotècnica. La seua instal·lació estava prevista en el vestíbul d'entrada de les sales d'exposicions d'un complex educatiu a l'est de Berlín.

Renau va començar a l'abril d'eixe any a desenvolupar el treball i els diferents esbossos, en els quals representava la figura central d'un treballador com a dominador de les forces de la naturalesa i l'energia, i com a planificador i executor del treball productiu, reflectint la classe obrera del futur, ha explicat Art-Ull.

Al juny, es va comunicar a l'artista que el mural no havia sigut acceptat pel comissari estatal perquè "Renau havia representat només una figura en lloc de representar un grup de persones" i es va indicar que "no representava al conjunt de la classe treballadora".

Anys més tard, en 1974, les autoritats de la RDA van convidar a Josep Renau a desenvolupar un mural per al vestíbul del Palau de la República a Berlín. L'artista valencià va tornar a presentar el mateix projecte que en 1969 no havia pogut realitzar-se però també es va frustrar, ha assenyalat el taller.

En 2020, a partir d'una investigació teòrica sobre el mural realitzada per Javier Parra es va reprendre a València el projecte original a partir de la documentació existent i de l'últim esbós elaborat per Renau.

L'11 de gener d'eixe any es va començar a desenvolupar el mural segons les especificacions i característiques originals. Parra va concloure el mural dissabte passat, 18 de desembre.

PRESENTACIÓ A LES INSTITUCIONS

El treball no té de moment espai on situar-se. Javier Parra ha considerat que l'idoni seria que el mural poguera quedar-se en la ciutat natal de Josep Renau.

"Abans de valorar altres possibles opcions, en primer lloc em dispose a presentar el treball realitzat a les institucions públiques valencianes amb l'objectiu d'intentar fer possible la instal·lació de dita mural en algun espai públic de la ciutat de València, la ciutat de l'artista", ha exposat Parra.