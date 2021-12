Transparència celebra aquest dimarts una jornada sobre l'elaboració de plans antifrau en l'àmbit local

Segons ha informat en un comunicat la Generalitat, la sessió inclourà dos parts. D'una banda, la cap de servici de prevenció de l'AVAF, Irene Bravo, parlarà de la guia que ha elaborat l'entitat sobre plans d'integritat pública, publicada en el portal web de l'Agència, i que inclou un full de ruta i annexos facilitadors.

La segona part serà a càrrec de la directora de l'Oficina de Planificació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, Carmen Vilanova, que comptarà amb un enfocament pràctic com aplicar els plans antifrau a la gestió municipal.

La jornada forma part de les actuacions del conveni entre la Conselleria i les diferents entitats que col·laboren en la sessió amb l'objectiu de desenvolupar diferents accions de participació, transparència i bon govern, en el marc denominat Aliança Valenciana pel Govern Obert. Entre les línies de treball d'aquesta aliança s'inclou la coordinació de programes conjunts en matèria de formació dirigides a personal tècnic local i membres de les corporacions municipals.

En els pròxims mesos es duran a terme nova accions formatives com l'orientada al procediment, flux de treball i ferramentes d'assistència per a l'accés a la informació pública, i una altra relacionada amb la generació de continguts per al portal de dades obertes a partir de les obligacions de publicitat activa del portal de transparència.