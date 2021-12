Junta, ocho Diputaciones, OPAs, Urcacyl y Ferduero firman las alegaciones al Plan Hidrológico del Duero

Este documento que incluye alegaciones "básicas y comunes", según ha apuntado Carnero, ha sido elaborado y suscrito por la consejería, las diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, las cuatro organizaciones profesionales agrarias con representación en la Comunidad (Asaja, UPA, COAG y UCCL), la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) y la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero), y cuya voluntad "va más allá de ideologías e intereses para que la comunidad prospere".

En el mismo, se demanda ejecutar de forma urgente, además de las acciones ya contempladas en el Proyecto de Plan Hidrológico, actuaciones para mejora de aguas subterráneas: Lastras de Cuéllar, recrecimiento Santa Teresa, balsas laterales de Tordesillas y una mayor dotación presupuestaria para las balsas de Las Cuezas.

Asimismo, se pide la inclusión de una medida que refleje la ejecución de estudios tendentes a planificar más actuaciones que se puedan ir concluyendo, en lo que se refiere a su ejecución, en los siguientes horizontes de la planificación.

De las nuevas zonas de regadío que el plan contempla para ejecutar en este horizonte, buena parte ya está ejecutado o a punto de hacerlo, por lo que cuando se apruebe el plan ya estará en funcionamiento. El Sector IV Cea Carrión, Armuña, Canal Alto Payuelos sectores XXII y XXIV y Canal Bajo Payuelos están en esa situación.

Además, se solicita que se incluyan algunas actuaciones desechadas por no viables, ya que se considera que la justificación del descarte de estas actuaciones no es adecuado y/o suficiente. A raíz de ellos se demanda la inclusión de las siguientes actuaciones, que, o bien se han descartado por no viables o constan con menor superficie de la prevista: sector V Cea-Carrión, ampliación Valdavia, Armuña III, Valderas, Hinojosa del Campo, Aranzuelo y sector IV Cea Carrión. En conjunto estas actuaciones suponen unas 7.000 hectáreas.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

En cuanto a aguas subterráneas, se demanda mantener la consideración existente hasta la fecha respecto a las zonas con limitaciones específicas y que desaparezca la consideración de zona no autorizada en los municipios en los que no se ha llegado al índice de explotación marcado. Además, se propone realizar un mayor impulso de las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS).

Por último, en cuanto a contaminación difusa la postura común es de oposición a la prohibición total de conceder derechos concesionales para ganadería y regadíos en zonas vulnerables en mal estado químico o riesgo de estarlo. Por ello, se aboga por exigir el cumplimiento de una serie de prácticas en estas actividades que no incrementen los excesos de nitrógeno.