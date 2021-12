Acuerdos de cooperación y movilidad entre siete universidades indias y nepalíes y EUt+ a través de la UPCT

De esta forma, responsables de internacionalización de cinco universidades indias y dos nepalíes concluyen este martes el mes de formación que están realizando en Cartagena, impartido por el servicio de Relaciones Internacionales de la UPCT para impulsar la apertura al exterior de estos centros educativos asiáticos, que participan junto a la Politécnica y la portuguesa Universidade de Aveiro en el proyecto con financiación europea InterNepInd.

"Está siendo una experiencia muy útil y fructífera, en la que estamos aprendiendo mucho sobre técnicas y herramientas de internacionalización", ha explicado Ramesh Shrestha, rector del Sagarmatha Engineering College de Lalitpur, en Nepal.

Estas siete universidades asiáticas se incorporan así al conjunto de instituciones extraeuropeas interesadas en colaborar con la Universidad Europea de Tecnología (EUt+), un consorcio de ocho politécnicas europeas.

"Es un modelo para nosotros de colaboración entre universidades y de impulso a nuevas políticas educativas", ha resltado Devang Parekh, rector de la Indubhai Parekh School of Architecture de Rajkot, en India, cuyos estudiantes de Arquitectura, Ingeniería y Empresa ya realizan programas de movilidad en la Politécnica de Cartagena.

El rector nepañí ha añadido que el contacto con el resto de socios de la UPCT en EUt+ "nos ha interesado especialmente y también nosotros facilitaremos las relaciones con las universidades asiáticas con las que colaboramos", tras destacar las "oportunidades de colaborar en proyectos de capacitación y en movilidades semestrales para estudiantes y estancias semanales para investigadores" a través del programa Erasmus.

La estancia formativa de los representantes de universidades asiáticas en Cartagena forma parte del proyecto europeo de cooperación 'A step Forward in the internationalisation of Higher Educations Institutions in Nepal and India. InterNepInd' (310303-EPP-1-2019-ES-EPPKA2-CBHE-JP). Las universidades participantes han sido las indias Nalla Malla Reddy Engineering College, VES Institute of Management Studies and Research, Shantaben Manubhai Patel School of Architecture, Sarvajanik College of Engineering and Technology e Indubhai Parekh School of Architecture, así como la Nepal Engineering College y la Sagarmatha Engineering College del país vecino.

"El objetivo es la capacitación de los responsables de estas universidades para apoyar la creación de estructuras de internacionalización en estos centros, donde no cuentan con oficinas de relaciones internacionales", ha apuntado el vicerrector de Estudios y Relaciones Internacionales, Juan Ángel Pastor.

"Los acuerdos se han firmado con la Universidad Europea de Tecnología porque uno de los objetivos del consorcio es extender la colaboración entre universidades hacia otros continentes y la UPCT está aportando sus numerosos contactos con instituciones latinoamericanas y asiáticas", ha concluido Rafael Toledo, delegado de la rectora para EUt+.