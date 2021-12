À Punt prepara una programació de Nadal per a tota la família

La radiotelevisió pública À Punt ha preparat una programació durant els dies de Nadal per a tota la família, amb l'objectiu de ser "la cadena de proximitat per a unes festes casolanes". Per açò, l'entreteniment tindrà un espai fonamental des de primera hora del matí.