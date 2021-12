CaixaBank abre en Ibiza su centro 'all in one' que podrá atender una cartera de más de 23.000 clientes

Según ha informado la entidad financiera en un comunicado, este espacio supone la agrupación en un único lugar de más de 1.500 metros cuadrados, de las oficinas Store Vara de Rey, Store Negocios, Store Premier y los centros de Banca Privada y Banca de Empresas de Ibiza y Formentera.

En total, supone reunir un equipo de más de 49 profesionales para ofrecer atención especializada a todos los segmentos de negocio, tanto particulares como profesionales, y está previsto atender una cartera de más de 23.000 clientes.

Además, este espacio dispone de todos los elementos de diseño, tecnología y atención especializada para los clientes, con más de 23 despachos para reuniones privadas.

El centro 'all in one' Ibiza estará abierto al público de forma ininterrumpida de 08.30 a 18.30 horas de lunes a jueves y de 08.30 a 14.30 horas los viernes, entre septiembre y junio.

Durante julio, agosto y primera quincena de septiembre, 'all in one' Ibiza mantendrá el horario de verano de atención al público de 08.30 a 14.30 horas.