Profesionales del HUC mejoran el estado de pacientes con esclerosis múltiple a través de la rehabilitación cognitiva

Los resultados de este trabajo han sido parcialmente presentados en el Congreso Virtual de la Academia Europea de Neurología (European Academy of Neurology) bajo el título 'Effectiveness of a Cognitive Rehabilitation Program in Patients with Multiple Sclerosis'.

En dicho trabajo se analizaron los cambios en el estado cognitivo y los cambios funcionales y estructurales en resonancia magnética tras un entrenamiento cognitivo en 15 pacientes con esta patología.

Los pacientes recibieron tres sesiones semanales de tratamiento durante ocho semanas consecutivas. El programa de rehabilitación se centró en atención, velocidad de procesamiento, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, capacidad visuoespacial y cognición social.

Al acabar el programa de intervención se observaron mejorías a nivel cognitivo en memoria verbal y visual y otras funciones, y también los pacientes refirieron encontrarse mejor. Además de ello, se observaron cambios a nivel cerebral en relación al aumento de sustancia gris en región premotora de ambos hemisferios cerebrales, lóbulos frontales, temporales y cerebelo, indicando que el tratamiento cognitivo podría ayudar a mejorar la reserva cognitiva y cerebral.

La afectación cognitiva en la esclerosis múltiple es un trastorno muy común que afecta a un gran número de pacientes. Las más frecuentemente alteradas son la atención, la velocidad de procesamiento de la información, la memoria o las funciones ejecutivas, mientras que el lenguaje, las praxis o las gnosis se encuentran, en general, conservadas.

Ningún tratamiento farmacológico ha mostrado, hasta la fecha, resultados positivos en relación al manejo de la afectación cognitiva en la esclerosis múltiple. Es por ello que, desde hace varios años, este grupo de profesionales del HUC trabaja para desarrollar estrategias destinadas a mejorar el estado funcional de los pacientes a través de la rehabilitación cognitiva.

Las funciones cognitivas son procesos mentales que nos permiten realizar cualquier actividad. Se trata de habilidades que utilizamos para aprender y recordar información, mantener nuestra atención, orientarnos en el espacio o en el tiempo, pasar un objeto por el umbral de la puerta, etcétera. Mientras hablamos, leemos, conducimos o preparamos el almuerzo hacemos uso de ellas. Son, por tanto, funciones cognitivas las capacidades de atención, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales o las conocidas como funciones ejecutivas (planificación, organización, toma de decisiones...).

Al igual que el resto de signos y síntomas propios de la enfermedad, la disfunción cognitiva se caracteriza por su variabilidad y heterogeneidad y pueden tener un importante impacto en el status laboral, funcionamiento diario, independencia, adherencia al tratamiento y participación en actividades sociales repercutiendo así en la calidad de vida.