El Mercat Central de València amplia el seu horari per a facilitar els preparatius dels menús nadalencs

Segons ha informat el recinte en un comunicat, la mascota 'Cotorra' acudirà també aquests dies a fer les seues compres per a saludar als clients i fer-se fotos amb els qui ho desitgen. Ho farà el dijous 23 de desembre (de 17.00 a 19.00 hores) i el dimecres 5 de gener (de 10.00 a 14.00).

Per a evitar la concentració de persones, el Mercat Central suggereix l'avançament de les compres i evitar fer-les a última hora i ha recordat la possibilitat de realitzar les comandes a través de telèfon o la web, que inclou un directori amb les dades per a contactar amb cada venedor, i d'utilitzar el Servici d'Atenció a domicili i el Servici de Consigna Frigorífica, que s'han reforçat davant la campanya de Nadal.

Els compradors que desitgen usar el Servici a domicili del Mercat Central poden optar per fer la compra personalment en el Mercat, per telèfon, per correu electrònic o a través de la web, que disposa d'un plànol interactiu i de fitxes de tots els llocs. En funció de la destinació, les compres s'entreguen en poques hores o pocs dies.

El Servici de Consigna Frigorífica, gratuït i obert fins a les 21.00 hores, permet la recollida de la compra en el magatzem refrigerat situat en el soterrani, a peu o amb cotxe, amb la finalitat de reduir al màxim el temps de permanència en el recinte.

A més, el Mercat Central facilita, a través del Pack Experience, la compra de regals tant a particulars com a empreses. A través d'un Pack Experience, amb els mercaeuros que cada client decidisca, des de cinc euros, els destinataris poden triar per si mateixos els productes pels quals desitgen canviar-los i confeccionar la seua pròpia cistella de Nadal.

Per a açò, cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció al Client, i adquirir un estoig i els mercaeuros que es desitge, amb un valor individual de cinc euros. Els destinataris del regal podran després canviar els seus mercaeuros en qualsevol dels llocs del Mercat Central.