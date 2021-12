CSIF alerta de l'"opacitat" entorn de processos relacionats amb la Policia Local de Castelló

La Central Sindical Independient i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat l'"opacitat" existent entorn de diferents processos relacionats amb la Policia Local de Castelló. D'una banda, des de CSIF han assenyalat la "falta de dades, memòries i informes" sobre l'Escola de Seguretat Pública de la Policia Local de Castelló (ESPAC).

"Hem demanat que se'ns facilite tant el pressupost amb què ha comptat des de l'1 de gener de 2016 fins a l'actualitat, així com les liquidacions dels diferents exercicis pressupostaris com els criteris per a l'elecció dels cursos realitzats i per a la selecció tant del professorat com del personal policial que ha assistit als mateixos", han explicat des del sindicat.

En eixe sentit, des de CSIF han lamentat que "alguns dels cursos no s'han publicitat entre el col·lectiu policial que podria haver reunit els requisits per a assistir", per la qual cosa al sindicat li dona la sensació de que "s'ha seleccionat a dit a l'alumnat".

"Tampoc se'ns ha facilitat informació sobre els criteris que s'han seguit per a l'adjudicació del professorat ni s'han presentat davant els sindicats les memòries anuals sobre les activitats realitzades, per la qual cosa hem sol·licitat tant a l'alcaldessa de l'Ajuntament de Castelló, Amparo Marco, com a les persones responsables de les regidories de Recursos Humans i Policia Local que aclarisquen com més prompte millor totes aquestes qüestions", han assenyalat des de CSIF.

Al costat dels cursos de l'ESPAC, des de la central sindical també han demanat al consistori castellonenc que "suspenga qualsevol selecció que s'estiga efectuant sense ajustar-se a Dret".

"Hem tingut coneixement de la possible selecció d'agents i oficials de Policia Local d'altres municipis a través de la fórmula de selecció temporal coneguda com a 'comissió de servicis', sense mediar convocatòria pública alguna ni detallar la composició de l'òrgan de selecció o les proves a realitzar", han detallat des de la central sindical.

Sobre aquest tema, han reiterat la "necessitat" de "recórrer a fórmules estables de selecció de personal, com a convocatòries de funcionaris de carrera, per a cobrir les 17 places que hi ha disponibles en aquests moments en la Policia Local de Castelló susceptibles de ser utilitzades per a Comissions de Servici en lloc d'optar per processos temporals que ni tan sols s'han ajustat a l'ordenament en vigor".