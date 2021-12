Empresaris de l'Horta Sud i Caixa Popular acorden potenciar el teixit econòmic i comercial de la comarca

El director de Banca Empresa de Caixa Popular, Juan Gallur, i el president d'ACE, Fidel Blasco, han sigut els encarregats de subscriure el conveni en els servicis centrals de l'entitat financera.

Les dos parts comparteixen "les mateixes inquietuds per a millorar l'actuació comercial i empresarial", amb la finalitat de "generar riquesa, dinamisme econòmic i treball estable a la zona", han destacat.

ACE és una organització sense ànim de lucre constituïda per xiquets i mitjans empresaris de l'Horta Sud que ofereix suport, formació i assessorament d'alt nivell. Per la seua banda, Caixa Popular treballa per a afavorir el desenvolupament de les empreses valencianes i del comerç local, han assenyalat.