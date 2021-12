La CGT lleva a la Inspección de trabajo la organización del Hospital de Mar y alerta de que el centro "no aguanta más"

La CGT ha puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo la organización de la actividad Covid en algunas áreas del Hospital de Mar. Según el sindicato, la unidad de hospitalización que acoge los servicios de urología y traumatología ha tenido que absorber pacientes Covid y los Técnicos en Curas Auxiliares de Enfermería (TCAI) comparten 10 pacientes quirúrgicos y 10 Covid.

Asegura que lo mismo pasa en urgencias y lo considera un ejercicio de "irresponsabilidad".

En general, el sindicato ha criticado la "mala gestión" de la gerencia y la ha acusado de imponer que los trabajadores reciban las terceras dosis antes de día festivo.

El sindicato asegura que el centro "no aguanta más" y no descarta convocar una huelga si no se busca solución a esta situación.