Ana Terradillos, en 'El programa de Ana Rosa': "No estoy a favor de la vacunación obligatoria, pero sí del pasaporte Covid"

El avance de la Covid-19 y, en especial, de la variante Ómicron, ha puesto en jaque la celebración de las fiestas navideñas. El aumento de los contagios y la falta de test de antígenos se ha sumado a aquellos que aún se niegan a recibir la vacuna contra el virus y tampoco acatan las medidas de seguridad para frenar la sexta ola en la que Europa ya está inmersa.

En la mañana de este lunes, un equipo de El programa de Ana Rosa se ha trasladado a Andalucía, donde muchos bares y restaurantes han comenzado a pedir el pasaporte Covid a sus clientes para poder estar en el interior de los establecimientos. Así, tras escuchar la opinión de uno de los clientes de la terraza de un bar, que ha mostrado su indignación ante esta medida, Ana Terradillos se ha pronunciado al respecto.

"Yo no estoy a favor de la vacunación obligatoria porque cada uno decide, buenamente, lo que quiere. Pero yo sí que estoy a favor de cercar a los no vacunados porque, evidentemente, a mí me apetece estar en un escenario seguro y creo, además, que hay que hacerlo así", ha comentado la periodista.

Incluso, Terradillos ha apuntado que, durante el pasado fin de semana, en San Sebastián, tuvo lugar una manifestación que reunió a más de 3000 personas que gritaban en contra de las medidas tomadas para frenar la curva de contagios. "En San Sebastián hace falta el pasaporte Covid para todo, cosa que a mí me parece estupenda y el que no lo tenga, que se fastidie".