Darrell Caldwell, más conocido como el rapero Drakeo the Ruler, falleció este sábado durante el festival Once Upon a Time in L.A. en Los Ángeles después de ser apuñalado en una pelea en el backstage.

Tal y como informaron los agentes a los medios locales, la Policía fue llamada para sofocar estos disturbios entre bastidores que tuvieron lugar sobre las 20.30 horas.

El rapero de 28 años, que hace apenas una semana acababa de publicar su último tema, Go Crazy, se encontraba en este festival, en el que iban a actuar decenas de artistas como Snoop Dogg, 50 Cent, YG, Ice Cube, The Game o Cypress Hill.

Las autoridades, que aún siguen investigando el suceso y no han confirmado que haya habido ninguna detención, ordenaron el cierre del acto tras el apuñalamiento y trasladaron a la víctima al hospital, donde falleció.

Live Nation, promotora que ayudó en la organización del festival, envió un comunicado sobre la clausura del evento: "Hubo un altercado en el backstage. Por respeto a los implicados y en coordinación con las autoridades locales, los artistas y los organizadores decidieron no seguir adelante con las actuaciones restantes, por lo que el festival terminó una hora antes".

Por su parte, Snoop Dogg mostró sus condolencias públicamente a la familia. "Estoy triste por los acontecimientos de anoche en Once Upon a Time in LA", escribió. "Estaba en mi camerino cuando me informaron del incidente y elegí inmediatamente abandonar la zona. Mis oraciones van hacia todos los afectados".

Drakeo the Ruler saltó a la fama en 2015 y, desde entonces, fue detenido en dos ocasiones: en 2017 fue detenido por posesión de armas y en 2018 por presunto asesinato en el caso de la muerte a tiros de un hombre de 24 años. Por este cargo cumplió condena en la cárcel varios años, pero en 2019 fue absuelto y solo condenado por asociación ilícita de bandas, lo cual le permitió salir de prisión tras aceptar un acuerdo de culpabilidad.