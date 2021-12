Juan del Val revela en 'La Roca' cuál es el partido al que ha votado siempre: "Ahora evidentemente voy a dejar de hacerlo"

Juan del Val es un colaborador habitual del programa de su mujer, La Roca, pero este domingo estuvo presente también como entrevistado, donde no tuvo reparos en hablar claro sobre temas tan controvertidos como su ideología política.

Nuria Roca tampoco se cortó a la hora de sacar los temas más polémicos, a los que él ya ha demostrado en El hormiguero que no tiene miedo a contestar. Y, en este caso, su esposa le comentó que los espectadores no lo ubican políticamente.

Los comentarios del escritor hace que en redes le relacionen con partidos desde Podemos hasta Vox, por lo que es difícil saber a simple vista a quién vota. Por ello, la presentadora le preguntó directamente: "¿De qué eres?".

Entonces, Juan del Val, que destacó que este asunto no le parecía "tan importante", reveló que a los 16 años estuvo apuntado a las Juventudes Comunistas. Sin embargo, después aclaró que siempre ha sido "votante de Izquierda Unida y del PSOE".

"Ahora, evidentemente, lo voy a dejar de ser", matizó después. "No me gusta nada en absoluto el presidente que tenemos ni la manera en la que ha construido un Gobierno. Yo no estoy de acuerdo".

Después, el entrevistado opinó que respeta a los votantes de todos los partidos, "salvo a los de Bildu". "¿A Vox también?", le preguntó Nuria Roca. "Al votante de Vox sí, a la ideología de Vox, no", respondió él.

"Creo que falta un camino que tiene que ver con el rechazo expreso a una violencia que se ha vivido hasta hace muy poco tiempo. A mí me parece que considerar, normalizar e integrar en la política a personajes como Otegi es ciertamente peligroso y, sobre todo, en algún momento humillante", añadió sobre Bildu.