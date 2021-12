Tu horóscopo diario: lunes 20 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 20 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No es un día para poner demasiadas pegas a las cosas, así que intenta tomarte todo con tiempo y con la mayor calma posible. Será la manera de que te encuentres bien y no en una especie de lucha interior por hacer algo que te disgusta o que te resulta antipático y no saber decir "no".

Tauro

Vas a sentir un impulso que quizá no conoces demasiado bien y que te sorprenderá, pero debes dejarte llevar por él porque así vas a tener una experiencia muy distinta que te puede resultar muy interesante. No pongas trabas a cualquier elemento novedoso que descubras.

Géminis

Tras una temporada algo dura por algunas causas ahora buscas relajarte y abrir un paréntesis de tranquilidad y calma que te vendrá bien para serenar el ánimo. Hay alguien que te apoya mucho en todo. Demuéstrale cómo agradeces ese comportamiento y esa empatía.

Cáncer

No hagas una montaña de un grano de arena con un asunto que no es tan grave como te parece. Si crees que alguien se porta mal contigo o no te tiene en cuenta, analiza cuáles han sido tus actitudes con esa persona. Quizá tu hayas actuado de la misma manera.

Leo

Por unos días vas a poder respirar con tranquilidad, alejándote de ciertos asuntos que te presionan, sobre todo en el trabajo. Eso te hace pensar en momentos divertidos en los que vas a estar mucho más a tu aire. Será algo muy reconfortante para tu mente y tu espíritu.

Virgo

Tu curiosidad innata te mueve hoy a buscar un nuevo campo de acción, algo que aún no habías hecho o un tema en el que te vas a volcar con entusiasmo, probablemente algo que tiene que ver con la ciencia o la naturaleza. Quizá ahí esté tu futuro profesional.

Libra

Pretendes terminar un trabajo antes de que acabe el año y es una idea bastante buena, así que hoy te vas a poner las pilas y no te importará renunciar a salir para que todo quede finalizado y a tiempo. Después te vas a sentir mucho más en calma y con planes renovados.

Escorpio

Puede que te moleste la actitud de tu pareja en un asunto doméstico. Toma la iniciativa si ves que no lo hace y que va dando largas una y otra vez. Cuando descubra que lo has hecho, no te lo reprochará, todo lo contrario. Te lo agradacerá.

Sagitario

Eres de esas personas que disfrutas de las fiestas y hoy vas a poder planificar algo que esperabas con mucho entusiasmo y te saldrá muy bien, Tal y como deseas y eso te pone de un humor excelente. Van a felicitarte por los éxitos en tu gestión.

Capricornio

Los asuntos familiares te van a ser hoy algo pesados porque querrás coordinar entre varias personas algo relativo a las fiestas y puede que te encuentre con muchos obstáculos y malas caras. Paciencia. No te queda otra que manejar los tiempos con cierta picardía.

Acuario

Si estás dándole vueltas a una decisión complicada, no es el mejor momento ahora, ya que emocionalmente puede ser bastante difícil por las fechas navideñas. Date un poco de tiempo más antes de dar un paso que luego sea bastante irreversible.

Piscis

Vas a sentir cierto rechazo por algunas cosas que no te hacen sentirte especialmente alegre a pesar de que todo el mundo parezca que lo está. No te lo tomes todo tan en serio, respira hondo y relájate. Deja que pasen estos días sin pensar mucho en el pasado.