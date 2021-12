La Iglesia de Santiago acoge este domingo la cantata 'Logroño 1521. Crónica del Sitio'

Este espectáculo musical, cuyo acceso será gratuito hasta completar aforo, se divide en cuatro movimientos en los que se suceden piezas de distinto carácter, algunas inspiradas en los cancioneros de Palacio y de La Colombina y otras en melodías tradicionales de la Rioja y Logroño, reconocibles por todos. En resumen, danzas, chansons, glosas y madrigales cuya música está al servicio de un texto que cuenta con detalle y rigor histórico los acontecimientos que tuvieron lugar en Logroño en los últimos días de mayo y primeros de junio de 1521.

La interpretación correrá a cargo de Ensamble XXI, grupo de 30 músicos y cantantes de diferentes colectivos musicales riojanos, como los grupos de folklore de los años 80 y 90, Río Oja, Canto Blanco o Rúa Vieja; músicos de grupos actuales como Illo Gronio, o Tundra; instrumentistas profesionales riojanos de reconocido prestigio; y miembros de la Orquesta y el Coro de la Universidad de La Rioja.

La composición e interpretación musical ha sido dirigida por Alfredo Rodríguez, profesor del Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo de Logroño y director del Coro y Orquesta de la Universidad de La Rioja.

El texto de este romance épico-tradicional, de José Manuel Calzada, está basado en la 'Historia de Logroño', publicada por el Ayuntamiento en 1995, y en posteriores investigaciones realizadas bajo la coordinación José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de la Rioja, y con la participación de Isabel Murillo, historiadora y responsable del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Logroño.

Este espectáculo forma parte del programa de actividades que impulsa el Ayuntamiento de Logroño con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen de la Esperanza, patrona y alcaldesa mayor de la ciudad.

PROGRAMA

El programa de la cantata 'Logroño 1521. Crónica del Sitio' será el siguiente:

Y cuando con violencia In memoriam 1521-2021 Glosas del Asedio Kalenda de Foix Respuesta de V. de Guevara Quisieron ponernos cerco In memoriam Concejo Abierto La Batalla Supimos resistir libres In memoriam Buenas noticias Glosas de la retirada Y por siempre lo seremos In memoriam La Jota El Logroño de la copla Glosa del triunfo Canción del Emperador El día después Voto de San Bernabé