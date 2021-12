Jorge Azcón, nuevo presidente del Partido Popular de Aragón, con el 97,92 por ciento de los votos

Un total de 900 compromisarios han participado la cita congresual, que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza, y en cuya clausura ha intervenido el presidente nacional del PP, Pablo Casado. A la cita también ha acudido el secretario general, Teoro García Egea; la portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra; la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, así como representantes del partido de otras comunidad autónomas.

También ha habido una amplia representación de los agentes sociales, económicos, municipales y vecinales, así como miembros de otras fuerzas políticas en Aragón.

En su discurso de investidura, Azcón ha valorado el trabajo realizado por el presidente del PP, Pablo Casado, para reconstruir un proyecto "de fondo, renovado y atractivo en sus ideas, en sus equipos y en sus propuestas, para ser más fuertes y poder ofrecer a los españoles lo que necesitan". En esta línea, ha mostrado su máximo compromiso para conseguir que en las próximas elecciones generales sea el presidente del Gobierno de España.

Azcón ha calificado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "impresentable", ya que, en su opinión, ante la pandemia "decidió quitarse de en medio", transfiriendo la responsabilidad a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, con la "irresponsabilidad añadida de dejarnos a los ayuntamientos" sin fondos para combatir la COVID, "teniendo que hacer frente nosotros solos a las muchas necesidades generadas por la enfermedad a nuestros vecinos".

En este sentido, ha recordado la "rebelión de los alcaldes" de 13 partidos distintos, entre ellos Azcón, para "plantarle cara a semejante barbaridad".

SACAR A ESPAÑA DE LA CRISIS

Según el nuevo presidente del PP autonómico, su formación volverá a sacar a España de la crisis, como hizo en otras ocasiones, pero "esta vez será todavía peor, porque partimos de más abajo y con una sociedad mucho más polarizada y enfrentada por culpa de un socialismo que hace mucho que vive únicamente de enemistar y dividir".

Así, se ha centrado en su crítica al socialismo aragonés porque a pesar de "mucha disidencia impostada que pretenda proclamar" del presidente, Javier Lambán, el PSOE de la región "actúa, vota y aplaude a Sánchez como cualquier otro socialista en cualquier otra parte".

Ha añadido: "No hay un socialismo aragonés con criterio y personalidad propias dispuesto a defender los intereses de Aragón frente a los planes de Sánchez. Lo que hay es una sucursal aragonesa del socialpopulismo de Sánchez, ni más ni menos".

FUTURO Y MODERNIZACIÓN

Azcón ha señalado que el PP tiene todos los ingredientes para hacer una "gran obra" política en los próximos años, que sea "patriótica, de progreso, modernización y futuro" necesario para Aragón y el conjunto de España.

Este trabajo en aras del bien colectivo de los aragoneses, ha comentado el líder popular', se hará desde la libertad y la lealtad, que "siempre nos ha caracterizado".

PRIMERO ARAGÓN, LUEGO EL PARTIDO

Además, ha querido dejar claro que, "a diferencia de los socialistas", entre Aragón y el partido, "primero Aragón y luego el partido, porque el partido existe para los aragoneses, no es un fin en sí mismo".

Eso sí, ha matizado, "Aragón pensando siempre en España" porque el PP es un partido "enraizado" en los distintos territorios de España, que "sabe muy bien que cuanto más fuerte sea la raíz mejor es el fruto. Un PP con raíces fuertes en Teruel, en Huesca y en Zaragoza, dará un fruto mejor para Aragón; y un PP muy aragonés dará un fruto mejor para toda España", ha añadido.

Para Azcón, el país necesita el compromiso y el liderazgo activo de Aragón en un proyecto nacional "renovado", porque la comunidad "ha sido siempre y tiene que volver a ser un factor de unidad, de igualdad, de apertura y de progreso".

"Aragón tiene y cultiva una identidad muy clara, pero la vocación de esa identidad no es levantar muros sino derribarlos, no es separar personas y territorios sino unirlos, no es crear ciudadanos de primera y de segunda, sino una misma ciudadanía en la que nadie sea más que nadie. La identidad de Aragón es seguir construyendo la España constitucional y europea".

Esa región "creativa, constructiva, abierta a influir en España y en el mundo, de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones, solo lo puede impulsar el Partido Popular", ha opinado Azcón.

PROYECTO DE ARAGÓN

Azcón ha considerado que la comunidad autónoma, además de ser salida natural y estratégica de España a Europa, tiene que alzarse como "baluarte de civismo y libertad que haga frente con claridad a las pretensiones del nacionalismo, y que se ofrezca con valentía como destino de todo aquel que busque seguridad jurídica, entorno emprendedor y calidad de vida".

"Tenemos agua, viento y sol; tenemos suelo en abundancia, tenemos una posición clave de encrucijada logística. Disponemos de la materia prima con la que se dibuja buena parte de la economía del futuro".

De este modo, el presidente del PP aragonés ha sentenciado: "Somos la libertad y la esperanza, somos los valores democráticos y la unidad de España, somos la convivencia y el progreso, y somos el futuro de Aragón y de España" porque "estamos preparados, tenemos liderazgo, equipos e ideas de sobra" para liderar los gobiernos centrales y autonómicos.