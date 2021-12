Beamonte apela a la unidad y la cohesión interna del PP Aragón para "seguir avanzado"

Beamonte ha hecho este domingo, 19 de diciembre, su último discurso como líder de los 'populares' en la comunidad autónoma durante la celebración del IXV Congreso Autonómico del PP Aragón, donde tomará el relevo Azcón, al ser el único candidato en presentar sus avales.

El también portavoz del PP en las Cortes regionales ha querido dejar claro que el Partido Popular aragonés es fruto del esfuerzo colectivo por encima siempre de cualquier interés personal.

Se ha dirigido a Jorge Azcón, diciéndole que es "importante" para los zaragozanos y los aragoneses que sea el alcalde de la capital de la comunidad: "Hemos compartido proyecto, pasión y mucha vida política, por eso, para mí es una alegría que seas tú quien a partir de hoy tomes las riendas del PP Aragón".

Beamonte ha continuado diciendo a su sucesor: "Sé lo que vales, sé que lo vas a hacer bien y sé que compartimos la máxima de la unidad y la cohesión interna para avanzar". Además, le ha ofrecido su disposición en este "trabajo colectivo": "Deseo que consigamos las mejores cotas de confianza y de gobierno y trabajaré allí donde se me pida, que nadie tenga ninguna duda".

El presidente saliente del PP ha dado las gracias a todas los concejales, alcaldes, diputados, dirigentes provinciales del partido, personal técnico y de las administraciones, por compartir todos estos años de trabajo junto a él.

"La construcción de un proyecto para nuestra tierra solo puede hacerse de la mano de a quienes va dirigida. Así me he forjado yo en el PP: he pegado carteles, he ayudado a hacer listas, he recorrido muchos municipios, colaborado en campañas". Luis María Beamonte ha hecho así un repaso de su carrera política, desde que formara parte de las Nuevas Generaciones, fuera en las listas municipales de su pueblo, Malón, pasando por la alcaldía de Tarazona, la presidencia de la Diputación de Zaragoza, y la presidencia del PP Aragón.

LOS AFILIADOS

Beamonte ha destacado que los cerca de 18.000 afilados es el "principal" partido del PP en Aragón: "Son nuestra fortaleza. Yo no podría haber llegado aquí si no hubiese sido por muchas personas, con afán de servicio público y de caminar todos unidos".

Según el presidente del PP, "siempre he pretendido ser buena gente, dispuesto a ayudar a todos y generoso" porque "no puedes exigir a los demás lo que tú no puedes hacer", así "me lo ha enseñado todos con quienes he compartido mi vida".

NUEVAS GENERACIONES

Asimismo, ha lanzado un mensaje para las Nuevas Generaciones del PP y, en concreto, a su presidenta, Tatiana Gaudes: "Quiero transmitir lo importante que es la unidad"

"Somos una organización única y sólida, con implantación en las tres provincias" donde los presidentes provinciales del PP han demostrado "lealtad a su tierra y a la organización", ha valorado.

En la parte de agradecimientos, ha tenido unas palabras hacia su secretaria general y portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero: "Mujer dispuesta, fuerte, resolutiva, gracias por tu trabajo estos años. Quiero manifestarte que ha sido un honor y tenerte secretaria general, siempre pensando lo mejor para el PP de Aragón, a pesar de reveses, situaciones personales difíciles y enfermedades. Gracias por tu sacrificio, lealtad y amistad".

Beamonte ha querido agradecer también a todos los miembros de la dirección general regional del partido su trabajo. "Me siento muy honrado por haber compartido estos años ha vuestro lado". "Nuestro partido ha evolucionado mucho, hemos evolucionado de la mano de los aragoneses, con vocación de servicio, trabajando y diciendo la verdad".

"Los aragoneses, ni siquiera en los momentos más difíciles, nos ha dado la espalda y no nos han perdido el respeto. Hemos sabido resistir y recuperarnos y nos pone a disposición de sacar a esta tierra adelante".

PP NACIONAL

El líder de los 'populares' aragoneses ha reconocido la labor del Gobierno de Mariano Rajoy, por dirigir al país en "unos momentos tan difíciles" y al actual presidente del PP, Pablo Casado: "Me he sentido apoyado y correspondido, por eso, me tomo con ilusión la propuesta de seguir trabajando en un futuro juntos. Dejaré lo mejor de mí mismo para que Pablo Casado sea el próximo presidente de España".

Al secretario general, Teodoro García Egea, le ha pedido que siga tratando "con cariño" al PP de Aragón.

"Para mí lo más importante no es el cargo y ha sido el proyecto. Me he sentido apoyado y querido y es recíproco este sentimiento. Me invade un sentimiento de la felicidad, mas allá de ser del Partido Popular, soy una persona que ama al Partido Popular", ha concluido Luis María Beamonte.