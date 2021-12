Las primeras palabras de Ortega Cano tras el homenaje a Rocío Jurado: "No me invitaron, pero tampoco habría ido"

José Ortega Cano se ha pronunciado este sábado en Viva la vida acerca de lo que le pareció el homenaje a Rocío Jurado que le hicieron el pasado martes en Sálvame de la mano de Rocío Carrasco.

La primera duda que despejó al respecto fue que no había sido invitado para asistir, aunque de haber sido así tampoco hubiera ido porque "todo está en manos de abogados y no puedo hablar todo lo que a mí me gustaría", según ha asegurado.

"Me lo imaginaba peor (refiriéndose al homenaje). Lo vi bien, con respeto. Como espectáculo lo vi muy bonito", confesó el torero, asegurando que le mantuvo entretenido y lo vio de principio a fin, aunque lo hizo en soledad.

Confiesa que se emocionó en alguna ocasión durante la emisión. "Siempre recordando cosas de Rocío, y el tema de sus trajes y su ropa, pues sí, fue muy emocionante y hubo momentos en los que me puse muy tierno y saqué alguna lágrima", declaró.

Aunque destaca un momento como el más emotivo para él. "Me emocioné cuando la oí a ella hablar de Ortega Cano. Ya es hora de que a José Ortega Cano se le tenga un poco de respeto en mi vida personal y en mi vida en sí", expresa de manera contundente.

Se mostró muy crítico cuando se le preguntó por la ausencia de los hijos que comparte con la cantante y sus nietos. "Lógicamente eché de menos que se mencionara a Rocío y David Flores, a José Fernando y a Gloria Camila, porque somos familia, ¿no? No se les puede dejar ausentes de un evento como ese", criticó.

Las palabras de Gloria Camila después de la emisión han generado un gran revuelo, pero su padre se ha querido mostrar a su lado en sus primeras declaraciones después del homenaje. "Yo a Gloria Camila le doy la razón siempre, porque es una niña muy madura que sabe lo que dice. Me siento satisfecho de su comportamiento", sentencia.

Asegura que sí que animaría a su hija a que llamara a Rocío Carrasco, algo que cree que acabará sucediendo, aunque no quiere interceder mucho en el asunto porque "es cosa de ellas dos, no le puedo obligar a que haga nada en contra de su voluntad".