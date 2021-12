Víctor Sandoval se rompe en el 'Deluxe' y explica por qué oculta que no es feliz

El trágico suicidio de Verónica Forqué a principios de esta semana ha removido conciencias sobre la salud mental, la importancia que se le da y el tratamiento que se hace de ella en los medios. En el último Deluxe, emitido este sábado 19 de diciembre, se habló sobre ello y sobre los efectos de las redes sociales.

Cristina Soria, coach emocional del formato, presentó su nuevo libro y dio algunas pautas sobre salud mental y hábitos saludables, reiterando que lo más importante era la voluntad y tener claro un objetivo. En esa línea, la experta afeó que Víctor Sandoval hubiera entrado en un bucle de negatividad del que no quisiera salir y en el que parecía sentirse cómodo.

El colaborador contó que, a raíz de su mala alimentación y su ansiedad por la comida, había desarrollado problemas en el aparato digestivo que le tenían a base de "pollo y pescado hervido", según contó con desgana. Alonso Caparrós recogió la frase de Soria sobre lo acomodado que parecía estar Sandoval en su situación, algo que al aludido no le hizo ninguna gracia y por lo que saltó: "Has dicho que estas personas pueden llegar a sentirse cómodas en la tristeza. Eso es una trampa", comentó Caparrós.

"Eso es lo peor que me puedes decir. ¿Tú crees que a mí me gusta estar así? Pues no. Estoy alucinando, porque vosotros dais por hecho que yo me siento bien. Tendré que venir aquí diciendo que estoy jodido por esto y lo otro... pues no me da la gana desnudarme tanto. Estoy amargado, pero decido proyectar otra imagen porque no quiero que luego me vengan en las redes diciendo 'maricón amargado' ni nada así. Por eso, y como dijo la Pantoja, 'diente, que es lo que les jode'", sentenció.