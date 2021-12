¿Cuándo hacerse un test de antígenos para que el resultado sea fiable de cara a nochebuena?

La Sexta noche repasó, este sábado 18 de diciembre, la última hora de la actualidad. Como es habitual, hizo especial hincapié en las novedades respecto a la COVID-19 y en una sexta ola que, entre la proximidad de las celebraciones navideñas y la rápida expansión de la variante Ómicron, no se vaticina muy halagüeña.

Pese a que en sitios como la Comunidad de Madrid no se preven restricciones de cara a las reuniones familiares, sí hay algunas recomendaciones que se están popularizando de cara a disfrutar con seguridad de las fechas más entrañables del año.

Una de ellas es la de hacerse test antes de la celebración. Boticaria García, colaboradora habitual en el programa, dio algunas pautas para hacerlo de la manera más segura posible pese al entorno de incertidumbre.

Para comenzar dijo que, en caso de tener este sábado contacto con un positivo, no se sabría si se está contagiado hasta el miércoles o jueves, por lo que es el día límite para que los test resulten efectivos de cara a nochebuena:

"Los test de antígenos son fiables. Son más fiables si hay síntomas, pero la sensibilidad y la especificidad es elevada. Sin embargo, si me contagiara hoy, mañana no daré positivo, el lunes tampoco y el martes probablemente tampoco. Hasta el miércoles o el jueves, víspera de nochebuena, no daría positivo", explicó la experta.

Con respecto a los resultados de las pruebas, García especificó que, si el test de antígenos es positivo, va a serlo con toda probabilidad. Sin embargo, si el resultado es negativo pero hay síntomas, lo ideal es pedir una PCR. "Si es negativo pero eres contacto estrecho, ten todas las precauciones", añadió.