Inés Manzano, del equipo de Pablo Alborán, gana 'La voz 2021'

Este sábado 18 de diciembre, Antena 3 emitió la final de La voz 2021, que se saldó con el triunfo de Inés Manzano, del equipo de Pablo Alborán. En segundo lugar quedó Julio Benavente, pues las votaciones del público del plató se decantaron por Manzano.

"No tengo más palabras que gracias" dijo la joven de 20 años, emocionada. "Mostrar tu magia es un regalo" añadió su coach, visiblemente orgulloso. Y es que, pese a que todos los coaches quisieron hacerse con ella, esta tuvo claro que se iba con el malagueño, rechazando a Malú, Luis Fonsi y Alejandro Sanz.

Cabe destacar que era la primera edición de Alborán con la función de coach y que ha salido de ella como un triunfador. El cantante aprovechó para agradecer el apoyo a su pupila, aunque también recordó a Julio y al resto de talents.

Antes de alzarse ganadora, la madrileña hizo varias actuaciones grupales, cantó con los demás finalistas y con Vanesa Martín y Pastora Soler; pero también tuvo su momento individual sobre el escenario, en el que se decantó por la emotiva Easy on me de Adele.

Con respecto a los otros finalistas, Carlos Ángel Valdés, del equipo de Luis Fonsi, se atrevió a versionar un complicadísimo tema de Lady Gaga, I'll never love again.

Julio Benavente demostró todo el arte que lleva dentro y versionó Imagíname sin ti de Luis Fonsi. Karina Pasian apostó por otra de las grandes divas de la música e interpretó con mucha fuerza el tema All by myself de Céline Dion.