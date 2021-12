Adriana Lastra se confina tras haber estado en contacto estrecho con un positivo con la variante ómicron

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se confina durante al menos diez días tras haber estado en contacto estrecho con un positivo de la variante ómicron, según ha publicado la socialista este sábado en su cuenta de Twitter.

"Al ser contacto estrecho de un positivo ómicron, estaré confinada durante al menos diez días", ha escrito Lastra. En este mismo mensaje ha explicado que se encuentra bien y sin ningún síntoma de coronavirus.

"Me encuentro bien, no tengo síntomas y los rastreadores ya me han llamado para hacer la PCR pertinente. ¡Seamos cuidadosos, extrememos las precauciones!", ha recomendado.

Lastra no es la única política socialista asturiana con problemas por la Covid. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, permanece ingresado en situación estable en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) desde la tarde de este viernes, cuando acudió al centro siguiendo los protocolos sanitarios establecidos al empeorar su estado de salud tras dar positivo en covid en un test de antígenos.

Adrián Barbón se realizó el test en el marco de la prueba masiva organizada por la Federación Socialista Asturias (FSA-PSOE) para garantizar la seguridad en el congreso que la formación debía haber celebrado este fin de semana y que finalmente fue suspendido.

Tras practicarle diversas pruebas, y ante la sospecha de una posible neumonía, el presidente fue ingresado en la planta covid del hospital, donde está siendo atendido y su situación es estable.

Tal y como indicó este mañana el propio presidente en su cuenta de Twitter, la PCR que se le ha realizado y su análisis posterior han determinado que se trata la variante ómicron del coronavirus.