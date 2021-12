Terelu habla habla de la muerte de su padre: "Me sentaba en su tumba y le decía "no te perdono'"

El fallecimiento de Verónica Forqué ha provocado que numerosas celebridades se manifiesten acerca de sus problemas de salud mental o los de sus familiares, normalizando esta problemática.

Es el caso de Terelu Campos, que este sábado también ha querido sumarse a relatar su experiencia personal enfrentándose a la depresión que padecía su padre y le llevó a quitarse la vida.

"Lo primero que tienes es frustración, culpabilidad... ¿por qué no fui a Marbella, aunque nos dijera que no fuéramos?", relata en Viva la vida, acordándose del día en el que se suicidó.

"Me causó tal trastorno que tuve la necesidad de volverme a ir a Málaga a vivir, no concebía el irme a Madrid. Estaba tan perdida que en el único sitio donde me voy a encontrar es donde están mis raíces. Finalmente eso no me sirvió para nada", confiesa.

Reconoce que en los primeros momentos tenía mucha rabia y no comprendía lo sucedido. "Tú dices "pues no me querías, porque si te has podido olvidar de mí" y comprender que su mente enferma no le permitía pensar en lo más importante de su vida es un proceso larguísimo", asegura.

"Aunque te digan que está enfermo, tú no ves un deterioro físico, hay una invisibilidad de la enfermedad que le hace que sea tan silenciosa", ha relatado, rememorando los momentos previos a su fallecimiento.

"Hace 38 años que se quitó la vida. Yo me he pasado años yendo a la tumba de mi padre, sentándome allí y diciéndole "no te perdono". Es muy duro", ha expresado.

Asegura que no fue hasta pasados 25 años cuando decidió visitarle para llevarle unas rosas amarillas, miró la tumba con su nombre y pudo decir por fin que le perdonaba. "Ese día me encontré mucho mejor conmigo misma y pude construir en positivo, pero no lo olvidas jamás, vives y convives con ello, pero no se supera", concluye.