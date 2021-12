Un profesor de Harvard responde a las declaraciones de César Carballo sobre vacunar a los niños

Las últimas declaraciones del doctor César Carballo sobre la vacunación contra el coronavirus en niños han generado controversia y críticas. En una entrevista en El Programa de Ana Rosa, el urgenciólogo aseguró esta semana que "las vacunas son seguras", pero no se mostró del todo convencido en vacunar a su hijo pequeño, de 7 años. "Voy a esperar un poco", indicó al referirse a "comités como el de Reino Unido, que dice que va a esperar un poco más a tener datos a medio plazo para saber que vacunan sin ningún problema".

Posteriormente, Carballo afirmó que "los padres tenemos que afrontar si queremos que nuestros niños pasen el Covid con vacuna o sin ella. Desgraciadamente, yo lo prefiero con vacuna, así que me estoy planteando muy seriamente vacunarlo", explicó a la periodista Ana Terradillos.

“Las vacunas son seguras en los hijos de los demás”. Cesar Carballo garantista.



pic.twitter.com/hr4OIS8QxO — Abducido 🇪🇸💪 (@Carthago3000) December 16, 2021

Estas declaraciones no han tardado en tener respuesta por parte de Elvis García, doctor en Salud Pública por la Universidad de Harvard y experto en vacunas, a quien se le preguntó por este asunto en el programa Todo es mentira.

"Hay un médico que es muy mediático, no sé si lo conoces, Elvis, el doctor Carballo, que afirmó lo siguiente: que no se tenía que vacunar a los niños porque era peligroso", ha expuesto la presentadora, Marta Filch, antes de preguntarle al experto de Harvard por su opinión sobre sus afirmaciones.

"No sé de dónde han salido los estudios que referencia, no sé a qué se refiere al decir que es peligroso. Hasta ahora, la vacuna es segura, es eficaz, no sé de dónde saca esta información", ha respondido García.

"Dice que no vacunaría a sus hijos porque considera que no es necesario", ha puntualizado entonces Marta Filch. "Eso es otro tema y lo que tú consideres necesario o no, es una cosa muy tuya", ha matizado entonces el experto.

En este sentido, su respuesta en torno a la vacunación de los menores ha sido rotunda: "Los niños contagian la enfermedad, la transmiten igual que un adolescente o que un adulto. Si vacunamos a los demás, ¿por qué a los niños no, si ellos también contagian? Si la vacuna es segura, no sé cuál es el dilema, ni se me pasa por la cabeza por qué no vas a querer vacunar a un niño si puede ser el causante de que contagie la enfermedad dentro de tu casa".

Este sábado, el doctor Carballo ha querido dar su réplica en Twitter y zanjar la polémica, pero en este caso la destinataria del mensaje ha sido la presentadora del programa, Marta Filch.

La cuestión es que yo NUNCA he dicho que vacunar a niños sea peligroso.

Eso es mentira,pero parece que a algunos les interesa poco la verdad y más la audiencia.

Una pena.

https://t.co/fltr6HjCbR — Cesar Carballo (@ccarballo50) December 18, 2021

"La cuestión es que yo nunca he dicho que vacunar a niños sea peligroso. Eso es mentira, pero parece que a algunos les interesa poco la verdad y más la audiencia. Una pena", ha lamentado el médico de urgencias en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.