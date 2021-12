Tirón de orejas del presidente de los farmacéuticos a Risto Mejide por comprar 20 test de antígenos

El avance imparable de los contagios de coronavirus a las puertas de la Navidad ha disparado las ventas en farmacias de los test de antígenos, un aumento muy significativo en la demanda de estas pruebas que ha dejado temporalmente sin stock algunos establecimientos. Sobre esta situación han hablado esta semana en el programa Todo es mentira.

El presentador, Risto Mejide, ha entrevistado al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Luis González, para saber si existe o no un desabastecimiento real de estos test en las farmacias. "¿Hay o no hay? Unos hemos ido a comprar y también hemos ido a preguntar, y no hay. ¿En qué quedamos?", ha preguntado Mejide.

"Efectivamente, en algunas farmacias puede haber temporalmente desabastecimiento de test, pero en la mayoría de las farmacias de la Comunidad de Madrid, a día de hoy, tenemos test. ¿Qué ocurre? Que hay algunos laboratorios que no nos suministran hoy, pero que lo pueden suministrar mañana, el sábado o el lunes", ha afirmado González.

En este sentido, el presidente de los farmacéuticos de Madrid ha asegurado que conoce de primera mano esta situación porque ha estado hablando con proveedores y con almacenes. "Me están diciendo que tienen previsto que, como mínimo, cada farmacia de la Comunidad de Madrid reciba 20 test de antígenos. Si eso lo multiplicamos por las 2.910 farmacias de la Comunidad de Madrid, quiere decir que vamos a tener abastecido, por ahora, el mercado de los test", ha dicho.

Sin embargo, la explicación no ha terminado de convencer a Risto Mejide, que ha respondido que, finalmente, todo dependerá del número de test que compre cada persona. "Yo hoy he comprado veinte", ha confesado el presentador.

"Pero Risto, eso se llama posición de dominio, es que has dejado la farmacia desabastecida para todos los demás", le ha reprochado entonces el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

El presentador se ha justificado diciendo que él ha seguido "las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que nos dicen que es mejor hacer test de antígenos antes de las fiestas de Navidad. Yo quiero proveer a mi familia, y como son varios, darles a cada uno un test".

Respecto al retraso en la Comunidad de Madrid del reparto del test de antígenos gratuitos en farmacias, Luis González ha pedido a la ciudadanía que tenga "un poquito de paciencia, no acudir todos en bloque a la farmacia, no te lleves todos", ha dicho como indirecta a la confesión que previamente le había hecho Risto Mejide.

Luis González, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid: "Tenemos que tener un poquito de paciencia, no acudir todos en bloque a la farmacia" #TodoEsMentira16D https://t.co/J5T7V4UASX — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) December 16, 2021

El presentador, que se lo ha tomado con humor, ha despedido a su entrevistado: "Vale, hasta aquí, ya me ha pegado suficiente caña, muchas gracias, Luis González, un abrazo", ha zanjado Mejide.