Raquel Mosquera habla de su depresión: "Yo no me quería quitar la vida, pero no quería ser un estorbo"

La muerte de Verónica Forqué ha puesto sobre la mesa la problemática existente en torno a la salud mental, dando visibilidad a las personas que atraviesan una depresión y deciden quitarse la vida.

Este sábado, Raquel Mosquera, que también ha atravesado por momentos complicados a causa de su trastorno bipolar y la depresión que padeció, ha querido pronunciarse al respecto en Viva la vida.

"Yo he pasado por una depresión y sé lo que es eso, es como que no puedes con la vida, no puedes con nada, no tienes fuerza ni para levantarte... te nublas", ha confesado.

"Es muy importante ponerse en manos de un buen profesional, una buena medicación y hacerle caso en lo que os dicen, pero es importante también poner uno de su parte y hacer cosas que te mantengan ocupada", aconseja.

Raquel se sentía agradecida al apoyo que ha recibido en sus peores momentos por parte de su entorno más cercano. "Doy gracias a Dios que tengo una familia, un marido y unos hijos estupendos que están a mi alrededor. Es muy importante que las personas que te rodean te ayuden, que estén a tu lado y te hagan sentirte bien para que tú te recuperes antes", ha expresado.

"La persona a la que le ocurre eso sufre mucho, yo he pasado por ello y sufría porque en ese momento no quería suicidarme. En mi caso yo decía "no, no, es que no quiero", pero lo que no querías era ser un estorbo para las personas que quieres. No tienes ganas ni ganas de levantarte ni de ducharte, ni de atender a mis propios hijos, que es lo que más quiero en el mundo. Eso es muy duro y es cruel", relata.

La que fuera mujer de Pedro Carrasco ha querido finalizar su confesión mandando un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que estén padeciendo algo similar. "Ahora me siento feliz, motivada y contenta, si yo he podido, vosotros también podéis", concluye.