El PP de Vigo concluye dos años de interinidad al proclamar presidenta a Fernández-Tapias, que llama a la unidad

Durante el XIII Congreso Local del PP de Vigo, Fernández-Tapias se ha impuesto con 300 votos ante el otro candidato, el exconselleiro y senador Javier Guerra, que ha obtenido 222. En total, se han emitido 523 votos, uno de ellos en blanco, y había un total de 615 afiliados llamados a participar.

Este congreso ha puesto fin a dos años y medio de interinidad en los que una gestora presidida por la exalcaldesa Corina Porro estuvo al frente del partido y a una campaña tensa entre los dos candidatos, que no se han saludado ni durante ni después del acto.

Algunos militantes han presentado cartas en las que se anunció la impugnación del congreso o se señaló la imposibilidad para poder votar pese a afirmarse el cumplimiento de los requisitos.

Así ha concluido un proceso que busca rearmar al PP de Vigo después de la debacle electoral de las municipales de 2019, cuando se quedó con 4 concejales. Se abre de este modo un periodo que se deberá centrar en tratar de arrebatar la Alcaldía a un Abel Caballero que cuenta con 20 de los 27 ediles de la corporación municipal y que en 2019 alcanzó los 100.000 votos en una ciudad de menos de 300.000.

Después de conocerse los resultados, la presidenta electa ha realizado una intervención en la que ha insistido en "mostrar las puertas abiertas" a Javier Guerra y su equipo para "trabajar juntos" con el objetivo de convertir al PP en "un partido útil para la ciudad". Además, ha garantizado su "lealtad" al presidente y el vicepresidente primero de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, respectivamente.

De hecho, su candidatura ha estado apoyada por varios directores xerais y el exalcalde Manuel Pérez, mientras los concejales del PP en la ciudad, la senadora Elena Muñoz y el diputado Diego Gago han secundado la de Guerra.

En línea con el mensaje transmitido durante su campaña, ha vuelto a reivindicar su vinculación con la ciudad y se ha comprometido a trabajar para que "los vigueses recuperen el orgullo de ser del PP" y el partido sienta lo mismo respecto a la urbe. Fernández-Tapias, que es delegada territorial de la Xunta en Vigo, ha afirmado que se debe "ir a por un alcalde que reclama el protagonismo para sí" y "una teniente de alcalde manchada por la corrupción" que "siguen sin dar ninguna explicación" sobre la sentencia que condenó a un funcionario del Ayuntamiento por el 'enchufe' a una cuñada de Carmela Silva.

FEIJÓO LLAMA A CONSTRUIR "UNA ALTERNATIVA REAL"

Adicionalmente, Feijóo, que ha clausurado el acto, ha recordado el congreso que en 2006 le llevó a liderar el PPdeG para defender que la unidad alcanzada tras el mismo derivó en cuatro mayorías absolutas en elecciones autonómicas. Con esta lectura, ha pedido "unidad y humildad" a los afiliados "para construir una alternativa real" al gobierno local de Abel Caballero.

De este modo, ha señalado la unidad como el modo de superar los "humillantes" resultados de las pasadas elecciones municipales. "La primera decisión que se toma en un congreso no es elegir a un presidente del partido, es responder a la pregunta de si queremos ganar todos o perder todos", ha aleccionado, al tiempo de que ha advertido de que se debe "remar en la misma dirección" o "se volverá a fallar".

"Me acuerdo del congreso anterior y todos nos acordamos de lo que pasó y de los resultados que produjeron lo que pasó posteriormente", ha incidido Feijóo en alusión al evento en el que Elena Muñoz venció frente a Guerra y pasó a liderar un PP que se quedó con cuatro concejales en la ciudad.

El líder del PPdeG también ha lamentado que "no se haya sabido transmitir la verdad" de las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo autonómico en la ciudad, como la construcción de nuevas viviendas en Navia o los nuevos juzgados. Así, ha recalcado la importancia de trabajar por una urbe que "es mucho más que unas luces" y "merece un alcalde que piense en liderar Galicia desde Vigo", en lugar de enfrentarse a otras administraciones.

Feijóo ha insistido en que el BNG tampoco representa una alternativa para la ciudad y ha denunciado su "cinismo" al reprobar la condena a un funcionario del Ayuntamiento de Vigo por promover el 'enchufe' de una cuñada de Carmela Silva en una concesionaria, al tiempo que permite que esta siga al frente de la Diputación de Pontevedra.

"REMAR HACIA DELANTE"

El presidente provincial del partido, Alfonso Rueda, ha defendido la necesidad de convocar este congreso para "llamar la atención" y "demostrar que el PP está muy vivo", así como que "no tiene problema en examinarse a sí mismo para que luego lo examinen los demás". De cara al futuro, ha advertido de que "el primer paso" es "integrar" el propio partido y ha pedido "evitar segundas lecturas".

Con la clausura del congreso ha subrayado que se ha pasado a un momento de "mirar hacia fuera" y trabajar para que "el PP vuelva a ser lo que fue". "Hoy empieza una nueva etapa. Marta, cuenta con todos nosotros. Estoy seguro de que serás capaz de que todo el mundo cuente contigo", ha augurado Rueda.

Tras conocerse los resultados, Fernández-Tapias ha sido rodeada por un grupo de militantes que han coreado 'presidenta, presidenta' entre aplausos.

Posteriormente, se ha fundido en abrazos con la exministra Ana Pastor y otros históricos militantes populares. Además, ha protagonizado un breve posado junto a Pastor y el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ante los medios gráficos congregados en la Estación Marítima, que este sábado ha acogido las votaciones y el acto posterior.

CONGRESO ANTERIOR "DIFERENTE"

Por su parte, afines a Javier Guerra han mostrado su apoyo al mismo rodeándolo y coreando su nombre. En su intervención, realizada durante las votaciones, este candidato ha vuelto a reivindicar la necesidad de escuchar a las bases y ha denunciado que en el Congreso Local anterior "las cosas fueron muy diferentes".

Así, ha afirmado que "no es justo" que a "un afiliado que va un domingo a una mesa electoral no se le exija estar al corriente de sus pagos" y "no se le dejen actualizarlos" para participar en el celebrado este sábado.

Precisamente, afines a esta candidatura llegaron llegaron a denunciar obstáculos para regualizar sus cuotas o votar en una campaña cuyo pico de tensión tuvo lugar cuando la Comisión Organizadora del Congreso (COC) comunicó que el senador y personas afines habían facilitado sus cuentas para la domiciliación de cuotas de afiliados y alertó de intentos de afiliación irregular.

Ante esta situación, la candidatura de Fernández-Tapias acusó de realizar "maniobras" en la "sombra" a Guerra, que justificó que se trataba de personas de su entorno y, por tanto, de una actuación permitida.