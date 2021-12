La respuesta de Almeida cuando Carlos Sobera le invita a tener una cita en 'First Dates'

La soltería del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido un tema recurrente en muchas de sus entrevistas. "Eso de ser alcalde y soltero puede llamar la atención porque a la gente le extraña que, con mi físico, no ligue", dijo a Pablo Motos en El Hormiguero. Esta semana, el regidor ha bromeado en Twitter a raíz de un vídeo viral en el que aparece como protagonista de una cita del programa First Dates, que presenta Carlos Sobera en Cuatro.

"Técnica de conquista infalible", ha ironizado en la red social. A preguntas del programa Todo es mentira, Almeida ha confesado que le ha "gustado mucho el vídeo", pero no se ha aventurado a responder al ofrecimiento de participar en el programa y tener una cita.

Técnica de conquista infalible. https://t.co/ADophyc1mm — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 16, 2021

Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando el propio Sobera ha conectado en directo con la presentadora Marta Filch para explicar cómo fue la propuesta que él mismo llegó a hacerle a Almeida para participar en First Dates y qué le respondió el alcalde de la capital.

"Él me hablaba mucho del programa, me decía que le gustaba mucho, el rollito de las parejas que se conocen a ciegas, y yo lo invité abiertamente. Le dije: 'Cuando quieras, alcalde, te abrimos las puertas del programa y de Mediaset para que vengas'. Pero siempre que se lo propongo termina rechazando esa proposición, yo creo que está cobarde con este tema", ha opinado Sobera.

Según el presentador, Almeida "es valiente para muchas cosas, pero para esto... no está valiente del todo", ha valorado.

"A lo mejor, lo que no quiere es pareja", ha apuntado entonces Marta Filch, una teoría que Sobera ha secundado de inmediato. "Él tiene miedo al compromiso, dice 'me van a buscar la mujer perfecta y voy a tener que casarme con ella', y no quiere", ha indicado. "Eso es lo que le pasa en el fondo", ha insistido el presentador de First Dates.