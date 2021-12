Losada se posiciona contra Braulio Medel y pide su relevo de la Fundación Unicaja

Además, ha avanzado que la formación naranja presentará una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer si el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital está cumpliendo su labor de protectorado de las fundaciones bancarias, especialmente en lo relativo a asegurar la idoneidad y buen ejercicio de los patronos.

"Creo que Braulio Medel debe abandonar su puesto al frente de la Fundación Unicaja", ha asegurado Losada en un comunicado, recordando que ella fue "de las primeras en dar la voz de alarma acerca de las desinversiones que se estaban produciendo en Málaga por parte de la Fundación".

A este respecto, ha indicado que desinflar el apoyo económico al club de baloncesto Unicaja Málaga "era sólo la punta del iceberg de lo que nos venía después", lamentando que Málaga y Andalucía estén perdiendo peso en la entidad resultante de la fusión de Unicaja y Liberbank.

De hecho, ha considerado que no se están atendiendo los intereses generales de Málaga y de Andalucía "y sí, en cambio, a los intereses personales del señor Braulio Medel y del máximo responsable de Liberbank". Por eso se ha posicionado junto a la Plataforma Salvemos Unicaja, impulsada por el profesor universitario y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga Pedro Moreno Brenes, y ha indicado que "es el momento de dar un cambio al frente de la Fundación Unicaja".

"Cuando se producen las votaciones, lo lógico es que la Fundación Unicaja y Unicaja Banco remen en la misma dirección en beneficio de Málaga y la entidad", ha añadido la edil, poniendo como ejemplo que "en la votación en la que se decidió que Planificación y Estrategia dejara de pertenecer al presidente (el banco) y que se otorgara al consejero (a Liberbank) los consejeros de la Fundación votaron que el poder real de controlar la acción, la planificación y la estrategia del banco dejara de estar en manos de Manuel Azuaga".

Así, ha recalcado que no quiere aquí "una sede institucional, representativa o un museo que diga 'Aquí estuvo Unicaja'. A mí eso no me sirve para nada", y ha defendido que se encuentren en Málaga y en Andalucía los núcleos de decisión.

El grupo municipal de Ciudadanos ha querido lamentar la situación de incertidumbre que viven las familias de los 1.500 trabajadores con el ERE de la entidad. "Unicaja siempre ha sido un ejemplo de sensatez, de toma de decisiones mesuradas y de paz social. Unicaja es Málaga y hay que defenderla con mucha fuerza", ha concluido.