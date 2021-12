Tu horóscopo diario: sábado 18 de diciembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 18 de diciembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No llevarás bien que alguien a quien no respetas demasiado te de órdenes, probablemente en el trabajo, porque crees que es muy injusto. Llevas razón, pero no pasar a través de eso mentalmente y dejar que te ponga de mal humor, no es nada sano, ojo.

Tauro

Comienzas a llevarte mucho mejor con una persona que te estaba molestando o quien habías tenido algún problema, quizá un vecino o alguien próximo que entiende las cosas de una manera muy diferente a ti. Sabes mejorar las relaciones y lo demuestras ahora.

Géminis

Generarás hoy una corriente positiva con alguien que necesita un apoyo de cualquier clase. Si es algo referido al trabajo, no te importará mostrar tu generosidad y ayudar todo lo que puedas si ves que hace falta echar una mano. Eso es muy reconfortante.

Cáncer

Ojo con dejarte llevar por cierto narcisismo y pensar que solo tu mereces todo, ya que eso es un error que solo contribuye a hacer aflorar la peor parte de ti. Hoy debes prestar atención a eliminar cualquier tendencia tuya al egoísmo. Es importante.

Leo

Es muy posible que alguien cercano intente que cambies tu opinión o tus deseos sobre los planes para estos días, y eso que ya habías advertido lo que pensabas sobre eso. Hay riesgo de discusiones por este tema.

Virgo

Dar más responsabilidades en los asuntos domésticos a quien comparte el espacio del hogar contigo, es una opción que tienes que poner a funcionar ya porque es la manera de que las tareas no te sobrepasen en estos días. Será bueno para tu tranquilidad.

Libra

No es cuestión de que pongas en duda algo que hoy te dirá tu pareja sobre sus sentimientos. Cree en sus palabras porque está diciendo la verdad y no debes ser tan suspicaz. Piensa si no es un problema de autoestima simplemente. Puedes solucionarlo.

Escorpio

Querrás sentirte sin ataduras de ninguna clase, y esa es una opción que no todo el mundo va a entender bien, eso debes de tenerlo en cuenta. Pero debes hacer un esfuerzo por explicar lo que sientes y no encerrarte en tus cavilaciones sin más.

Sagitario

Sería una estupenda idea hoy que dedicaras bastante tiempo a hacer deporte o cualquier ejercicio que te ayude a recolocar tu organismo, ya que mentalmente también te va ser de gran ayuda. Incluso aunque no te apetezca mucho, debes hacerlo. Te sentirás mejor.

Capricornio

Hoy no dejes pasar el día sin terminar eso que has empezado, incluso si es algo que no tiene mucha importancia y se trata de algún trabajo que te gusta hacer de vez en cuando o una afición. Cuando lo acabes, habrás dado un paso hacia adelante.

Acuario

Ahora, al final del año, vas a querer hacer balance y te darás cuenta de los aciertos y errores. Aún estás a tiempo de arreglar algunos de ellos, pero otros no y ese es el escollo que debes de resolver cuanto antes por tu propio bien.

Piscis

Intenta aplicar el pragmatismo y pon los pies en el suelo en un asunto que debes de resolver de inmediato, quizá de cara a los próximos días festivos. No afrontarlo no lo va a solucionar por sí solo, porque te lo puedes encontrar agravado. Ojo.