Quién es 'Meriloves', la mujer que ha conquistado a Dani Martín

Dani Martín siempre se ha caracterizado por querer guardar su vida personal para su más estricta intimidad, algo que no concuerda mucho con la profesión de su nueva novia, Meriloves.

La joven es una influencer que muestra su día a día, sus viajes, nuevas adquisiciones o consejos a las casi 100.000 personas que la siguen a través de Instagram.

La relación entre el cantante y ella habría comenzado hace tres meses, como así señala Diez Minutos, pese a la frase que despistó a los medios por completo que él había puesto recientemente en sus redes sociales: "Hoy deseo encontrar a mi compañera de vida, porque me quiero un montón y por tolo que tengo que ofrecerla a ella".

Desde que se conociera la noticia, María Partida ha podido observar un aumento considerable en su número de seguidores, deseosos de saber más acerca de cómo se conocieron y cómo es su relación.

Fue en una comida organizada por Pablo Castellano, amigo desde niño de Dani Martín, y la influencer María Pombo. Pese al poco tiempo que le ha dejado la gira en la que se encuentra al cantante, han comenzado a conocerse cada vez más.

María ya habría mantenido una relación con una persona famosa, aunque de otro ámbito. Fue la mujer de Pedro Mosquera, el que fuera futbolista del Real Madrid, con quien tiene en común una hija de dos años.

Aunque el cantante aún no ha conocido a la pequeña, como apunta Divinity, parece que no le importaría ya que recientemente ha confesado en una conversación con Ibai en Twitch su deseo de ser padre.

"Sería muy enriquecedor tener una experiencia así, pero ¿quién me aguanta a mí? Me encantaría tener una compañera que me quisiera. Estoy soltero desde hace mucho tiempo", confesó, aunque la situación ahora parece haber cambiado.