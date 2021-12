El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ingresado en el hospital tras su positivo por coronavirus

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha ingresado esta tarde en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, al empeorar su estado de salud tras dar positivo por coronavirus.

"Al empeorar esta tarde y siguiendo el protocolo establecido, he sido atendido en el HUCA, quedando ingresado por prescripción médica", ha apuntado en la red social Twitter.

Según, ha señalado, mientras dure esta situación, asumirá la Presidencia del Principado de Asturias Juan Cofiño.

Mientras dure esta situación, asume la Presidencia del Principado de Asturias Juan Cofiño y la Secretaría General de la FSA, Gimena Llamedo. — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) December 17, 2021

El jefe del Ejecutivo asturiano ha dado positivo por coronavirus en la prueba de antígenos a la que se ha sometido en las horas previas al inicio del XXXIII Congreso, que arrancaba esta misma tarde y que finalmente ha quedado aplazado.

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) solicitó a Ferraz el aplazamiento, tras conocerse el positivo del presidente asturiano y de varios delegados, y ha dado el visto bueno a que la asamblea se retrase por ser una situación "sobrevenida".

Al cónclave de los socialistas asturianos tenía prevista su asistencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha mostrado, a través de Twitter, su "apoyo" a su homólogo asturiano. "No he conocido persona que se haya cuidado más que él. No se quitaba la mascarilla ni para comer. Estoy seguro que lo va a superar enseguida".